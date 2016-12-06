Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СК обвинил двоих украинских командиров в обстрелах территории РФ

Речь идет о начальнике оперативного командования «Юг» ВС Украины Андрее Грищенко и командире 27-го реактивного артиллерийского полка Валерии Исмаилове

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в обстреле территории РФ в июне–августе 2014 года начальнику оперативного командования «Юг» ВС Украины Андрею Грищенко и командиру 27-го реактивного артиллерийского полка Валерию Исмаилову.

Об этом сообщила «Известиям» официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она подчеркнула, что Грищенко и Исмаилов причастны к организации обстрелов.

«Указанным военнослужащим в зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст.317 УК РФ («Убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»)», — заявила Петренко.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

СК обвинил двоих украинских командиров в обстрелах территории РФ

СК обвинил двоих украинских командиров в обстрелах территории РФРечь идет о начальнике оперативного командования «Юг» ВС Украины Андрее Грищенко и командире 27-го реактивного артиллерийского полка Валерии Исмаилове

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке