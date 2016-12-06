СК обвинил двоих украинских командиров в обстрелах территории РФ

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в обстреле территории РФ в июне–августе 2014 года начальнику оперативного командования «Юг» ВС Украины Андрею Грищенко и командиру 27-го реактивного артиллерийского полка Валерию Исмаилову.

Об этом сообщила «Известиям» официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она подчеркнула, что Грищенко и Исмаилов причастны к организации обстрелов.

«Указанным военнослужащим в зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст.317 УК РФ («Убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»)», — заявила Петренко.