В аэропортах Москвы отменили 37 рейсов из-за непогоды

В аэропортах Москвы отменены 37 рейсов из-за обрушившейся на регион непогоды. Задерживаются 28 рейсов, сообщается на портале «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 11.05 мск в аэропорту Домодедово задерживаются 16 рейсов, отменены семь.



В Шереметьево из-за метели, ветра и снега отменили 29 рейса и еще 12 задержаны.

Во Внуково отменен 1 рейс.

В столице за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков.



Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы, сообщает «ТВ Центр». В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, московский регион ждет серьезное похолодание.



Метели и снегопады продолжатся во вторник. В Москве ожидается до -7…-5 градусов, по области — от 10 до 5 градусов ниже нуля, будет облачно, на дорогах гололедица. Ветер — 7–12, местами – 15–20 м/с.

Накануне в столичных аэропортах из-за непогоды более 50 рейсов были отменены и 10 задержаны.

