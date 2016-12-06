В аэропортах Москвы отменили 37 рейсов из-за непогоды

Снегопады и метели продолжатся во вторник
В аэропортах Москвы отменены 37 рейсов из-за обрушившейся на регион непогоды. Задерживаются 28 рейсов, сообщается на портале «Яндекс.Расписание».
По состоянию на 11.05 мск в аэропорту Домодедово задерживаются 16 рейсов, отменены семь.
В Шереметьево из-за метели, ветра и снега отменили 29 рейса и еще 12 задержаны.
Во Внуково отменен 1 рейс.
В столице за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков.
Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы, сообщает «ТВ Центр». В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, московский регион ждет серьезное похолодание.
Метели и снегопады продолжатся во вторник. В Москве ожидается до -7…-5 градусов, по области — от 10 до 5 градусов ниже нуля, будет облачно, на дорогах гололедица. Ветер — 7–12, местами – 15–20 м/с.
Накануне в столичных аэропортах из-за непогоды более 50 рейсов были отменены и 10 задержаны.