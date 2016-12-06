В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать банк

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать один из столичных банков. Толкнула его на этот шаг невозможность выплатить кредит. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что мужчина пришел в банк с предметом, похожим на взрывное устройство, и стал угрожать взорвать помещение. Свои действия он объяснил невозможностью погасить задолженность по кредиту. Из здания банка и из соседнего торгового центра эвакуировали около 1,5 тыс. человек, на место выехали экстренные службы. Опасных предметов ими обнаружено не было, сообщает агентство «Москва».

Злоумышленника — 34-летнего жителя Подмосковья задержали на месте. Против него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает сайт «Комсомольской правды».