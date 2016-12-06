Из-за сильных морозов уроки в школах пяти районов Якутии отменены

Уроки в школах пяти районов Якутии отменены из-за сильных морозов. В Жиганском районе столбик термометра опустился ниже 50 градусов.



В Верхоянском районе в школу не пошли ученики с 1 по 9 класс. Температура воздуха держится ниже 53 градусов.

Также в Олекминском районе занятия отменены для учеников с 1 по 8 класс: столбик термометра опустился до минус 45 градусов. В городе Томмот Алданского района не учатся школьники младшего и среднего звена. Температура наружного воздуха — ниже минус 48 градусов.

Как пишет SakhaNews, в столице республики все школы работают в штатном режиме. Температура воздуха в Якутске держится не превышает минус 37 градусов.

