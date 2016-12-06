У солиста группы «На-На» Вячеслава Жеребкина похитили важные документы

У солиста группы «На-На» Вячеслава Жеребкина украли из автомобиля важные документы и деньги. Ограбление произошло у ресторана «Никола Тесла» на Рождественском бульваре, дом 10 в центре Москвы.



Об инциденте, который произошел в понедельник около 23.00, сообщила подруга потерпевшего, светская львица Лена Ленина в своем Instagram, сообщает телеканал «360».

Неизвестный злоумышленник разбил стекло автомобиля Mitsubishi и украл сумку с документами, сообщает Life.ru со ссылкой на в правоохранительные органы.



Потерпевший музыкант и его друзья в видеообращении к москвичам просят вернуть документы, включая права и паспорт, если случайно обнаружат их.

