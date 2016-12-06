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У солиста группы «На-На» Вячеслава Жеребкина похитили важные документы

Злоумышленники залезли в автомобиль исполнителя у ресторана «Никола Тесла»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

У солиста группы «На-На» Вячеслава Жеребкина украли из автомобиля важные документы и деньги. Ограбление произошло у ресторана «Никола Тесла» на Рождественском бульваре, дом 10 в центре Москвы.

Об инциденте, который произошел в понедельник около 23.00, сообщила подруга потерпевшего, светская львица Лена Ленина в своем Instagram, сообщает телеканал «360». 

Неизвестный злоумышленник разбил стекло автомобиля Mitsubishi и украл сумку с документами, сообщает Life.ru со ссылкой на в правоохранительные органы.

Потерпевший музыкант и его друзья в видеообращении к москвичам просят вернуть документы, включая права и паспорт, если случайно обнаружат их.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

У солиста группы «На-На» Вячеслава Жеребкина похитили важные документы

У солиста группы «На-На» Вячеслава Жеребкина похитили важные документыЗлоумышленники залезли в автомобиль исполнителя у ресторана «Никола Тесла»

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