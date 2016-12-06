Герои мультфильмов будут объявлять станции метро в Москве

Пассажиры столичной подземки на Серпуховско-Тимирязевской линии смогут на этой неделе услышать объявления станций в исполнении любимых персонажей из советских мультфильмов.

В поезде, посвященном 80-летию студии «Союзмультфильм» зазвучит голос Зайца из «Ну, погоди!» и «домомучительницы» фрекен Бок из «Малыш и Карлсон». Несмотря на то что мужской голос Зайца гораздо мелодичнее и нежнее по тембру, чем женский голос фрекен Бок, на киностудии уверены, что горожане быстро узнают, кто из персонажей делают объявления, сообщает сетевое издание m24.ru.

Сам поезд в честь 80-летнего юбилея студии оформлен кадрами из советской анимации: «Ёжик в тумане», «Жил-был пёс», «Малыш и Карлсон» и «Бременские музыканты». Кроме того, там можно взглянуть на творчество молодых режиссеров студии. Можно в поезде ознакомиться и с информацией об авторах и режиссерах советских мультфильмов: о Льве Атаманове, авторе мультфильма «Котенок по имена Гав», Федоре Хитруке, режиссера «Винни Пуха», Романе Качанове, создателе «Чебурашки», «Тайны третьей планеты» и др.