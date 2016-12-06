В Челябинске убили дочь экс-директора тракторного завода

В Челябинске совершено убийство дочери бывшего директора Челябинского тракторного завода.

По данным «Урал-пресс-информ», неизвестные напали на женщину в местном салоне интерьера «Апартамент». Погибшей оказалась 37-летняя Екатерина Платонова — дочь бывшего генерального директора Челябинского тракторного завода Валерия Платонова.

«Она пришла в магазин в качестве клиентки. Мы нашли ее тело с множественными колото-резаными ранами. Более подробную информацию пока предоставить не можем. Устанавливаются все обстоятельства», — рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Челябинска.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело, ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи разыскивают убийц.

Бывший директор Челябинского тракторного завода Валерий Платонов возглавлял градообразующее предприятие Челябинска с 1999 по 2011 год.