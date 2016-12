Amazon откроет офлайновые продуктовые магазины без касс и кассиров

Компания Amazon объявила о планах открыть в США сеть офлайновых магазинов под брендом Amazon Go. Работать они будет без кассового обслуживания, сообщает The Washington Post. Первые магазины Amazon Go могут появиться в Сиэтле уже в 2017 году.

Концепция магазина предполагает совершение покупок при помощи специального мобильного приложения. Для того чтобы попасть в магазин, покупателю нужно будет приложить смартфон к турникету и после этого приобрести интересующие его товары. Оплата покупок будет совершаться автоматически через привязанную к приложению и смартфону банковскую карту. Кроме того, в магазине заработает система искусственного интеллекта и машинного обучения, которая сможет собирать информацию о клиенте и его покупках, сообщает RNS.