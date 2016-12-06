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Банки не планируют снижать ставки по кредитам в начале 2017-го

Но готовы смягчить другие условия кредитования, показал опрос ЦБ

Банки прогнозируют повышение доступности кредитных ресурсов для всех категорий заемщиков (физических и юридических лиц) в IV квартале 2016 – I квартале 2017 года, говорится в бюллетене «Изменение условий банковского кредитования», подготовленном ЦБ РФ.

«Основным направлением повышения доступности кредитования банки называют не снижение процентных ставок по кредитам, а снижение степени жесткости неценовых условий», — говорится в документе мегарегулятора. В частности, уточняется в бюллетене, речь может идти об изменении требований к обеспечению по кредитам и увеличении кредитных лимитов.

Такие изменения, поясняют в ЦБ, могут основываться на том, что частники рынка ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки (сейчас на уровне 10%). Впрочем, смягчение денежно-кредитной политики Банка России его подопечные прогнозирует как раз не ранее I квартала следующего года.

ЦБ обследовал 52 банка, на которые приходится более 80% объема задолженности по кредитам организациям и населению.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Банки не планируют снижать ставки по кредитам в начале 2017-го

Но готовы смягчить другие условия кредитования, показал опрос ЦБ

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