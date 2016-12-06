Более 50 судей за четыре года стали фигурантами уголовных дел

За прошедшие четыре года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала свое согласие на возбуждение уголовных дел в отношении 11 судей, сообщил сегодня на IX Всероссийском съезде судей глава ВККС Николай Тимошин. По его словам, в удовлетворении двух представлений было отказано.



Региональные квалификационные коллегии судей дали согласие на возбуждение уголовных дел на 41 судью, сказал Тимошин. По его словам, в отношении одного судьи было дано согласие на привлечение его в качестве обвиняемого.



«В основном судьи, в том числе в отставке, подвергаются уголовному преследованию за нарушение Правил дорожного движения (если в результате ДТП есть погибшие, либо кому-то причинен тяжкий вред здоровью. — «Известия»), вынесение заведомо неправосудного судебного акта, и за преступления, относящиеся к категории коррупционных», — заявил Тимошин.

Кроме того, за четыре года ВККС прекратила полномочия почти 600 судей, региональные квалификационные коллегии — более 5 тыс. По данным Тимошина, подавляющее большинство — 91% — прекращения полномочий связаны с уходом судьи в отставку по собственному желанию. Досрочно в связи с совершением дисциплинарного проступка прекращены полномочия 88 судей.