Более 50 судей за четыре года стали фигурантами уголовных дел

Чаще всего их наказывают за нарушение ПДД, вынесение заведомо неправосудных решений и коррупцию
За прошедшие четыре года Высшая
квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ
дала свое согласие на возбуждение
уголовных дел в отношении 11 судей,
сообщил сегодня на IX
Всероссийском съезде судей глава ВККС
Николай Тимошин. По его словам, в
удовлетворении двух представлений было
отказано.
Региональные квалификационные
коллегии судей дали согласие на
возбуждение уголовных дел на 41 судью,
сказал Тимошин. По его словам, в отношении
одного судьи было дано согласие на
привлечение его в качестве обвиняемого.
«В основном судьи, в том числе в отставке, подвергаются уголовному преследованию за нарушение Правил дорожного движения (если в результате ДТП есть погибшие, либо кому-то причинен тяжкий вред здоровью. — «Известия»), вынесение заведомо неправосудного судебного акта, и за преступления, относящиеся к категории коррупционных», — заявил Тимошин.
Кроме того, за четыре года ВККС прекратила полномочия почти 600 судей, региональные квалификационные коллегии — более 5 тыс. По данным Тимошина, подавляющее большинство — 91% — прекращения полномочий связаны с уходом судьи в отставку по собственному желанию. Досрочно в связи с совершением дисциплинарного проступка прекращены полномочия 88 судей.