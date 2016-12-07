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Петр Вельяминов, который всем желал добра

Вдова легендарного актера Татьяна Вельяминова — о том, каким был в жизни народный артист

Фото предоставлено Театром комедии имени Н.П. Акимова

7 декабря исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста России Петра Вельяминова. С телеэкранов не сходят фильмы с его участием: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Командир счастливой «Щуки», «Сладкая женщина», «Пираты ХХ века»… Замечательный актер ушел из жизни в 2009 году. Корреспондент «Известий» попросил жену актера Татьяну Вельяминову поделиться воспоминаниями об артисте.

— Все знают Петра Вельяминова-актера, а каким он был человеком? Считается, что у артистов сложные характеры, нелегко с ними жить...

— С одной стороны, открытый — сердце распахнуто, любил людей, животных, птиц… У него не было зависти к коллегам, всем желал только добра, для каждого находил хорошие слова. А закрытость — от прошлого: жизнь была сломана, прошел сталинские лагеря как «враг народа», реабилитировали только в 1984 году…

Находил оправдание для любого человеческого поступка, даже вохровцев оправдывал: «Это их работа, им надо семьи кормить». Купил сосед машину — он рад. У кого-то радость — и ему приятно. Деликатный бесконечно. По отношению к себе — ироничный. Невероятно веселый. Если всю нашу эстраду собрать, то веселее Вельяминова мало кого можно найти. У него был искрометный юмор высокого качества.

Конечно, и вспыльчивым бывал. Но редко, и только в семье. У нас установка такая была: если через пять минут после вспышки мы не улыбнулись, не пошли пить чай, то зачем вместе жить? Или я говорила: «Ты чай-то будешь пить?», а он отвечал: «А что же не буду?». Или он говорил: «Я не понял, у нас обед-то будет?».

— В Петербург Петр Вельяминов приехал в 1992 году к вам, оставив столичный «Современник», верно?

— Да, приехал ко мне. Но «Современник» оставил не тогда. Кстати, до конца жизни переживал, что ушел из этого театра. Петра Сергеевича столько лет не пускали в Москву... Он сменил много провинциальных театров: Абакан, Тюмень, Дзержинск, Чебоксары, Иваново, Пермь, Свердловск… И когда наконец он попал туда, стал сниматься в 44 года, сразу пришла популярность. Галина Волчек пригласила в свою труппу — после кинопробы у ее отца, режиссера Бориса Волчека, в «Командире счастливой «Щуки». Но Петру хотелось сниматься — он же актер, все киностудии страны приглашали. И он ушел из театра.

— Еще один факт биографии: в Петербурге благодаря поддержке Петра Вельяминова построили приют для бездомных животных. Как это произошло?

— У нас во дворе было много бездомных кошек, я подкармливала их и привязалась. Петя всегда говорил: «Накормишь — сразу убирай, чтобы было чисто». Он такой аккуратный был... А когда у нас травили бродячих животных, мы решили спасти их и привезли 17 кошек в приют, который с трудом нашли. Условия там были ужасные, но все-таки мы спасали животных от смерти.

Не один год шло строительство нового приюта — по немецкому проекту. Добывали средства, Петя в банки ходил. Землю долго получали, с великим трудом возвели четыре корпуса. Немцы, увидев приют, были поражены — написали, что в России появился первый приют, построенный по евростандарту. Финны восхищенно заявили, что это «собачий палас», а петербуржцы назвали его «украшением города», куда люди могут ходить, как на экскурсию.

Приют существует и сегодня. Поезжайте, посмотрите. Все животные накормлены, есть медицинское обслуживание. Там устраивают выставки, чтобы люди могли взять кошек и собак.

 Правда, что Петр Сергеевич был заядлым болельщиком?

— О, футбол! Он был сумасшедшим болельщиком. Болел за «Спартак», а приехав в Петербург — полюбил «Зенит», конечно. Потом смотрел футбол просто как красивую игру.

— Все коллеги Вельяминова говорят, что «женщинам он нравился до умопомрачения».

—  Ну, а что я могла поделать? (Смеется.) Он — актер и красивый мужчина. Я сама себе завидовала порой. В жизни он никогда не играл, как некоторые артисты, — был естественным, нормальным человеком, поэтому люди и тянулись к нему.

Я не раз видела, что женщины были влюблены в него. Но Петя вел себя настолько деликатно, что мне даже в голову не приходило ревновать. Он рассказывал мне, что если уж влюблялся, то уходил из семьи (Татьяна Вельяминова стала последней, пятой женой актера. — «Известия»).

— «Луна в зените» Дмитрия Томашпольского — последний фильм, где появился Петр Вельяминов. Биографический мини-сериал об Анне Ахматовой, роль — Борис Анреп, художник, литератор, друг Ахматовой, которому она посвящала стихи. С удовольствием снимался?

— Всегда с удовольствием! Хотя и был тогда болен. А до этого Петя снялся в «Казарозе» у Диминой жены Алены Демьяненко — это экранизация романа Леонида Юзефовича.

— Петр Сергеевич писал мемуары. Вышла ли книга?

— Написал, но не так много. Я видела, как тяжело ему даются воспоминания о детстве, лагерях... Пошли бессонные ночи, и я предложила отложить до лучших времен.

— Он любил отмечать свой день рождения?

— Обожал! Столько звонков было! Поклонники приходили. До сих пор эти преданные люди звонят мне, с праздниками поздравляют, напоминают, когда какой-то Петин фильм по телевизору будут показывать.

Долгие годы он не отмечал дни рождения. Когда ему было четыре года, отца посадили, потом в 16 лет Петю по навету арестовали «за измену Родине». Вышел в 25 лет, по разным городам мотался… Основные дни рождения выпали на Петербург. Он их ждал — любил, когда дом наполнялся людьми. Петя потрясающе готовил — замечательные осетинские пироги у него получались, а на Пасху по старинным рецептам сам выпекал куличи и готовил творожную пасху.

Накрывали стол, комната вмещала до 20 человек — одни уходили, другие приходили. Юмор, смех, веселье. Именинник пел, читал стихи... Любому подарку рад был. Но дело не в них, главное — люди. Всегда было много цветов. Потом коробками раздавали букеты соседям, знакомым. Сейчас я не люблю цветы — это атрибут его жизни...

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Петр Вельяминов, который всем желал добра

Петр Вельяминов, который всем желал добраВдова легендарного актера Татьяна Вельяминова — о том, каким был в жизни народный артист

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