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Почти 17 тыс. мигрантов прибыли в Мурманскую область

Их число в текущем году сократилось на 16,6%

Почти 17 тыс. мигрантов прибыли в Мурманскую область в текущем году. Соответствующие данные озвучили на заседании комитета мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения.

По данным на 1 ноября текущего года, в регионе числилось 16 677 иностранцев и лиц без гражданства, что на 16,6% меньше, чем в прошлом году. Установлено, что почти половина мигрантов проживает в Мурманске.

Около трети мигрантов работает в строительной сфере, на обрабатывающем производстве, в сфере добычи полезных ископаемых, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Примерно четверть мигрантов трудоустроены в торговой отрасли, сообщает ИА «Би-порт».

В настоящий момент регион не испытывает напряженности с трудоустройством иностранных граждан.

В ходе заседания чиновники также отметили значимость проведения среди мигрантов тестирования на знание русского языка. 

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Почти 17 тыс. мигрантов прибыли в Мурманскую область

Их число в текущем году сократилось на 16,6%

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