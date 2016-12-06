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СК проверяет факт смерти адвоката Симона Цатуряна в здании суда

Медикам не удалось не удалось спасти юриста

Фото: ТАСС/Григорий Тамбулов

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти адвоката Симона Цатуряна во время заседания в Тимирязевском суде в Москве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует ТАСС официального представителя ведомства Юлию Иванову.

Адвокат Симон Цатурян скончался в возрасте 66 лет в понедельник около 13.00 мск во время рассмотрения уголовного дела о разбое. Мужчине стало плохо на стадии прений сторон, сообщает телеканал «360».

«Ему вызвали скорую помощь, и медики полчаса пытались ему помочь, однако это не помогло», — сообщила представительница суда.

По предварительной информации, причиной смерти юриста стала сердечная недостаточность. 

Симон Цатурян — член московской Коллегии адвокатов «Межтерриториальная». 

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

СК проверяет факт смерти адвоката Симона Цатуряна в здании суда

СК проверяет факт смерти адвоката Симона Цатуряна в здании судаМедикам не удалось не удалось спасти юриста

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