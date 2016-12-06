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Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковушек под Рязанью

Одного из пострадавших госпитализировали, еще двум оказали помощь на месте

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек произошло на 332-м км трассы Москва–Челябинск в Путятинском районе Рязанской области. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным РИА «7 новостей», водитель автомобиля Lada 2107 выехал на встречную полосу, в результате чего произошло произошло лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze. Пострадавшего водителя машины Lada госпитализировали. Медицинскую помощь на месте оказали еще одному пассажиру «семерки» и пассажирке иномарки.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковушек под Рязанью

Одного из пострадавших госпитализировали, еще двум оказали помощь на месте

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