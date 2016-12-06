Лавров: боевики, которые не покинут Восточный Алеппо, будут уничтожены

Глава МИД РФ подчеркнул, что в такой ситуации нет другого выхода
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что боевики, которые откажутся покидать Восточный Алеппо, будут уничтожены.
«То, что боевики отказались (выходить из Восточного Алеппо), пока ни о чем не говорит, потому что отказываться не от чего, потому что не оформлена российско-американская договоренность. В любом случае, кто откажется выходить по-доброму, будет уничтожен. Здесь другого выхода нет», — заявил министр, цитирует ТАСС.
Напомним, выход боевиков из Восточного Алеппо предполагался в рамках инициативы американского коллеги Сергея Лаврова Джона Керри, однако сегодня глава российского дипведомства заявил, что США свое предложение отозвали.