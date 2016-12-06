Козловский, Безруков и Гришаева получили премии «Звезда театрала»
Вручение призов зрительских симпатий прошло в Театре имени Евг. Вахтангова в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Лауреаты 15 номинаций девятой премии зрительских симпатий «Звезда театрала» получили награды в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова. Победителями стали в том числе актеры Данила Козловский и Сергей Безруков, актриса Нонна Гришаева, режиссер Андрей Кончаловский, генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Победителей выбирали почти 70 тыс. человек из 85 стран мира. Ведущими вечера стали актеры Ольга Тумайкина и Павел Деревянко.
Лауреатами в самой почетной номинации — «Легенда сцены» — стали народная артистка РФ Алла Демидова и народный артист СССР Владимир Этуш.
Вручение премии "Звезда Театрала"
Главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков на вручении премии "Звезда Театрала"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выступление группы "MoscowBoys" на церемонии вручения премии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссер-постановщик церемонии вручения премии "Звезда театрала" Сергей Голомазов. Его постановка "Особые люди" "ТОМа" в сотрудничестве с Центром лечебной педагогики была признана лучшим социальным проектом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актеры спектакля "Кролик Эдвард" Российского академического молодежного театра (РАМТ)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Певец и композитор Дмитрий Маликов на сцене во время церемонии вручения премии "Звезда Театрала"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Писатель и телеведущий Андрей Максимов во время вручения премии Ирине Купченко за роль в фильме "Училка"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актер Данила Козловский получил приз в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" за свою работу в фильме "Экипаж"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выступление группы Fortuna Brass на церемонии вручения премии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Глава ЦИК Элла Памфилова и гендиректор Большого театра Владимир Урин. Владимир Урин получил приз в номинации "Лучший директор"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Роль Нонны Гришаевой в Московской областном ТЮЗе была признана лучшей женской ролью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Певец и музыкант Андрей Макаревич на церемонии вручения премии "Звезда Театрала"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Художник Никас Сафронов и артист Михаил Шац на сцене во время церемонии вручения премии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актер Владимир Стеклов на сцене театра имени Вахтангова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актриса театра "Мастерская Петра Фоменко" Ирина Горбачева получила приз в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за свою работу в спектакле "Сон в летнюю ночь"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссер спектакля "Сон в летнюю ночь" театра "Мастерская Петра Фоменко", получивший приз в номинации "Лучший спектакль большой формы"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выступление балета "Москва" на церемонии вручения премии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Народная артистка Алла Демидова стала лауреатом премии "Легенды сцены"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Народный артист России Владимир Этуш, вместе с Аллой Демидовой получивший премию в номинации "Легенда сцены"