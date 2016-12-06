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Козловский, Безруков и Гришаева получили премии «Звезда театрала»

Вручение призов зрительских симпатий прошло в Театре имени Евг. Вахтангова в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Лауреаты 15 номинаций девятой премии зрительских симпатий «Звезда театрала» получили награды в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова. Победителями стали в том числе актеры Данила Козловский и Сергей Безруков, актриса Нонна Гришаева, режиссер Андрей Кончаловский, генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Победителей выбирали почти 70 тыс. человек из 85 стран мира. Ведущими вечера стали актеры Ольга Тумайкина и Павел Деревянко.

Лауреатами в самой почетной номинации — «Легенда сцены» — стали народная артистка РФ Алла Демидова и народный артист СССР Владимир Этуш.

Вручение премии "Звезда Театрала"

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Козловский, Безруков и Гришаева получили премии «Звезда театрала»

Козловский, Безруков и Гришаева получили премии «Звезда театрала»Вручение призов зрительских симпатий прошло в Театре имени Евг. Вахтангова в Москве

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