Козловский, Безруков и Гришаева получили премии «Звезда театрала»

Лауреаты 15 номинаций девятой премии зрительских симпатий «Звезда театрала» получили награды в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова. Победителями стали в том числе актеры Данила Козловский и Сергей Безруков, актриса Нонна Гришаева, режиссер Андрей Кончаловский, генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Победителей выбирали почти 70 тыс. человек из 85 стран мира. Ведущими вечера стали актеры Ольга Тумайкина и Павел Деревянко.

Лауреатами в самой почетной номинации — «Легенда сцены» — стали народная артистка РФ Алла Демидова и народный артист СССР Владимир Этуш.

Вручение премии "Звезда Театрала"

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Главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков на вручении премии "Звезда Театрала" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Выступление группы "MoscowBoys" на церемонии вручения премии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Режиссер-постановщик церемонии вручения премии "Звезда театрала" Сергей Голомазов. Его постановка "Особые люди" "ТОМа" в сотрудничестве с Центром лечебной педагогики была признана лучшим социальным проектом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Актеры спектакля "Кролик Эдвард" Российского академического молодежного театра (РАМТ) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Певец и композитор Дмитрий Маликов на сцене во время церемонии вручения премии "Звезда Театрала" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Писатель и телеведущий Андрей Максимов во время вручения премии Ирине Купченко за роль в фильме "Училка" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Актер Данила Козловский получил приз в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" за свою работу в фильме "Экипаж" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Выступление группы Fortuna Brass на церемонии вручения премии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Глава ЦИК Элла Памфилова и гендиректор Большого театра Владимир Урин. Владимир Урин получил приз в номинации "Лучший директор" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Роль Нонны Гришаевой в Московской областном ТЮЗе была признана лучшей женской ролью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Певец и музыкант Андрей Макаревич на церемонии вручения премии "Звезда Театрала" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Художник Никас Сафронов и артист Михаил Шац на сцене во время церемонии вручения премии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Актер Владимир Стеклов на сцене театра имени Вахтангова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Актриса театра "Мастерская Петра Фоменко" Ирина Горбачева получила приз в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за свою работу в спектакле "Сон в летнюю ночь" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Режиссер спектакля "Сон в летнюю ночь" театра "Мастерская Петра Фоменко", получивший приз в номинации "Лучший спектакль большой формы" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Выступление балета "Москва" на церемонии вручения премии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Народная артистка Алла Демидова стала лауреатом премии "Легенды сцены" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Народный артист России Владимир Этуш, вместе с Аллой Демидовой получивший премию в номинации "Легенда сцены" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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