Россияне сделали ставку на элитную недвижимость

По данным консалтинговой компании Knight Frank, президентские выборы в США увеличили спрос на объекты элитной жилой недвижимости среди россиян в Нью-Йорке и Майами. Количество запросов со стороны граждан России выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, отмечают эксперты Knight Frank.

До 2014 года, когда произошло ухудшение отношений между Россией и США, и были введены экономические санкции, спрос со стороны россиян на элитную недвижимость в Штатах был на высоком уровне — около 15% от общего количества запросов на зарубежную недвижимость, поступавших в Knight Frank. Тогда США стабильно входили в пятерку самых популярных направлений у россиян для покупки элитной недвижимости. По итогам прошлого года Америка не вошла даже в десятку стран по количеству сделок, а количество запросов упало более чем в три раза, в некоторые месяцы запросы на США не поступали совсем.

Сегодня ситуация изменилась. Избрание Дональда Трампа президентом оживило интерес состоятельных россиян к элитной недвижимости в Нью-Йорке и Майами. 90% запросов приходится на жилую недвижимость в бюджете $0,5–5 млн как для собственного проживания, так и сдачи в аренду.

Более 50% запросов приходится на небольшие квартиры и студии площадью от 40 кв. м стоимостью $0,5–2 млн. Около 25% покупателей интересуются квартирами с двумя спальнями площадью от 90 кв. м в бюджете от $2 млн, остальные 25% — квартиры и пентхаусы стоимостью от $4 млн

— Перед новогодними праздниками традиционно возрастает количество запросов на Нью-Йорк и Майами, так как многие наши клиенты проводят в Америке каникулы. В этом году уже в первые три недели ноября было зафиксировано на 35% больше обращений на объекты в США, чем в ноябре 2015 года. Также в конце года проходит знаменитая выставка Art Basel в Майами, на которую полетели многие наши клиенты, рассматривающие покупку недвижимости. Несколько клиентов интересовались возможностью приобрести недвижимость в девелоперских проектах Дональда Трампа, – заявила директор по зарубежной недвижимости, Knight Frank Марина Кузьмина.

Однако российские покупатели проявляют интерес не только к зарубежной элитной недвижимости. Несмотря на кризис, россияне, по словам экспертов, продолжают покупать элитное жилье в Москве и Санкт-Петербурге. Но критерии элитной недвижимости в России изменилось: покупатели больше не гонятся за квадратными метрами и пятью спальнями, а ценят расположение, инфраструктуру и, к примеру, наличие в доме спа-центра. Всё это происходит на фоне падения интереса к жилью комфорт- и экономкласса.

— За последние пять лет в России изменилось понятие «элитная недвижимость». Если раньше одним из основных критериев элитности было количество квадратных метров, то сегодня этот показатель является уже второстепенным. Определяя объект недвижимости как элитный, необходимо честно оценивать и качество строительства, и класс используемых строительных материалов, и наличие адекватной инфраструктуры в здании, и, конечно же, место его расположения, — рассказал «Известиям» Александр Беляев, управляющий партнер компании Engel & Völkers.

Во многом это связано с изменением портрета покупателя. Это по-прежнему состоятельные люди, и они по-прежнему ценят роскошь, но функциональную и эстетически выверенную.

— Безусловно, на ситуацию на рынке повлиял экономический кризис. Богатые люди и без него умели считать деньги, но теперь они особенно взвешивают свои решения — огромные квартиры с пятью спальнями уже никого не интересуют. Никто не хочет переплачивать за квадратные метры в ущерб геометрии жилого пространства, — поясняет Беляев.

В «БЕСТ-Новострой» проанализировали портрет приобретателя элитной жилой недвижимости и пришли к выводу, что мужчин-покупателей почти на 20% больше чем женщин. Как правило, это возрастная группа от 30 до 50 лет (77%). Наименьшую долю (7%) составляют люди старше 51 года, а «золотая молодежь» до 30 лет — 16% от общего числа покупателей высокобюджетных объектов.

Почти половина потребительской аудитории — это семьи с одним ребенком (47%). Самую же незначительную долю (6%) составляют одинокие покупатели.

Эти данные подтверждает и Александр Беляев. По его словам, средний возраст покупателя — от 40 лет.

— Покупатели люксовой недвижимости — люди, которые всегда и во всем ориентированы на лучшее. Их планы формируются в соответствии с такими ценностями: комфортный налаженный быт, возможность неуклонно повышать свою жизненную планку. Как правило, это владельцы крупного или среднего бизнеса с наличием собственного капитала, топ-менеджеры крупнейших государственных и частных корпораций, — пояснил Александр Беляев.

Львиная доля сделок с элитными квартирами и апартаментами заключается в Москве и Санкт-Петербурге.

Аналитики компании «Леонтьевский Мыс» подсчитали, что с начала 2016 года петербургские застройщики премиум-недвижимости продали 373 квартиры общей площадью 46,7 тыс. кв. м. Объем реализации составил более 15 млрд рублей и увеличился по сравнению с прошлым годом на 2,6%.

Средневзвешенная цена элитного предложения на рынке северной столицы составила 341,8 тысяч рублей за 1 кв. м. А в Москве, по данным консалтинговой компании Welhome, средняя цена элитного «квадрата» на первичном рынке по итогам II квартала 2016 года составила 893,8 тыс. рублей. Большинство предложений сосредоточено в Хамовниках (37% сделок).

Эксперты отмечают: несмотря на то, что в 2016 году не было рекордных сделок на рынке элитного жилья (не продавались объекты стоимостью более $10 млн), можно отметить спрос, превышающий прошлогодний.

— Элитное жилье пользуется умеренным спросом, так как этот спрос сформирован исключительно из покупателей (85% всех запросов), которые решают свои личные задачи по улучшению жилищных вопросов. А именно сейчас наиболее подходящее время покупать для себя, — отмечает Андрей Ровкач, генеральный директор агентства элитной недвижимости «LUX-S».

Активизация спроса на элитные жилые объекты специалисты связывают со стабилизацией курсов валют. Также к концу года на рынке стоит ожидать предпраздничных акций, нацеленных на достижение намеченных показателей по планам продаж. А значит, и новых сделок.



По мнению Нейла Силберштейна, представителя американского проектного бюро Jerde, проектировавшего крупный торговый центр в Москве, российские заказчики постепенно приходят к тому, что цель создания современных объектов недвижимости — далеко не утилитарная.

— Она заключается в повышении качества жизни и урбанистической среды для горожан, в создании своего рода «социальной устойчивости» в городском строительстве, — говорит Силберштейн.