Серийный выпуск крыла для МС-21 запустят в Ульяновске в 2017 году

Серийное производство композитного крыла для самолета МС-21 запустят на заводе «АэроКомпозит-Ульяновск» в 2017 году.

В настоящий момент на предприятии ведется работа по изготовлению крыла для второго самолета. Первое крыло было установлено ранее на первом самолете, выкатку которого провели в июне текущего года на Иркутском авиазаводе.

Специалисты предприятия смогли освоить и реализовать уникальную технологию сборки композитных и металлокомпозитных конструкций, которую ранее не применяли в России, сообщает 1ul.ru.

«Сейчас у нас разработана программа приобретения станков на следующий год. На ее реализацию будет инвестировано более трех млрд рублей», — рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Гайданский.

МС-21 — пассажирский самолет российского производства, который будет производиться в трех версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест), МС-21-300 (180 мест) и МС-21-400 (212 мест). Первые летные испытания лайнера планируется провести в I квартале 2017 года. Основным заказчиком стал «Аэрофлот», первые воздушные суда компания получит в конце 2018 года.



Корпорация «Иркут» занимается разработкой лайнера в широкой международной кооперации. На авиазаводе в Иркутске специалисты изготавливают первые самолеты для летных и прочностных испытаний. На площадке «АэроКомпозит-Ульяновск» специалисты осуществляют сборку композитного кессона крыла, предназначенного для прочностных испытаний.