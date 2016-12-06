Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Серийный выпуск крыла для МС-21 запустят в Ульяновске в 2017 году

В настоящий момент специалисты изготавливают крыло для второго лайнера

Серийное производство композитного крыла для самолета МС-21 запустят на заводе «АэроКомпозит-Ульяновск» в 2017 году.

В настоящий момент на предприятии ведется работа по изготовлению крыла для второго самолета. Первое крыло было установлено ранее на первом самолете, выкатку которого провели в июне текущего года на Иркутском авиазаводе.

Специалисты предприятия смогли освоить и реализовать уникальную технологию сборки композитных и металлокомпозитных конструкций, которую ранее не применяли в России, сообщает 1ul.ru.

«Сейчас у нас разработана программа приобретения станков на следующий год. На ее реализацию будет инвестировано более трех млрд рублей», — рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Гайданский.

МС-21 — пассажирский самолет российского производства, который будет производиться в трех версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест), МС-21-300 (180 мест) и МС-21-400 (212 мест). Первые летные испытания лайнера планируется провести в I квартале 2017 года. Основным заказчиком стал «Аэрофлот», первые воздушные суда компания получит в конце 2018 года.

Корпорация «Иркут» занимается разработкой лайнера в широкой международной кооперации. На авиазаводе в Иркутске специалисты изготавливают первые самолеты для летных и прочностных испытаний. На площадке «АэроКомпозит-Ульяновск» специалисты осуществляют сборку композитного кессона крыла, предназначенного для прочностных испытаний.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Серийный выпуск крыла для МС-21 запустят в Ульяновске в 2017 году

В настоящий момент специалисты изготавливают крыло для второго лайнера

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке