Нижегородская область не успевает построить гостиницы к ЧМ-2018

Сроки завершения строительства трех гостиниц к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде вызывают опасения.



Об этом заявил глава областного министерства спорта Сергей Панов. По его словам, ход строительства совпадает с графиком лишь формально, а темпы работ слишком низкие, передает НИА «Нижний Новгород».

В основном, полагает спортивный чиновник, проблема в экономическом кризисе.



Напомним, к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть введены в эксплуатацию три отеля: Marriot, DoubleTree by Hilton и IBIS Stadium. Инвесторы говорят, что закончат стройку в следующем году. Однако ранее окончание строительства планировалось на этот год.

Ориентировочная общая стоимость строительства отеля Marriot оценивалась в €60 млн. Инвестиции в строительство DoubleTree by Hilton прогнозировались в 1,5 млрд рублей.