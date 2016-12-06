Кадырова не вызовут на допрос по делу об убийстве Немцова

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова не станут вызывать на допрос по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Московский окружной суд отклонил ходатайство адвоката Вадима Прохорова.

«Кадыров может обладать сведениями об убийстве Немцова. Кроме того, известно о конфликте Немцова и Кадырова. Немцов неоднократно подвергал критике Кадырова», — пояснил свое ходатайство адвокат, передает «Интерфакс».

На допрос по делу об убийстве Немцова вызовут замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева. Таким образом Московский окружной военный суд удовлетворил ходатайство представителей потерпевших о его допросе.

«Ходатайство удовлетворить частично, вызвать Геремеева Руслана и Артура», — заявил судья.

Ранее адвокат Ольга Михайлова заявила ходатайство о допросе Руслана Геремеева, Артура Геремеева и нескольких других лиц.

«Мы просим вызвать в суд Руслана Геремеева, считаем это крайне необходимым. Он был осведомлён о преступной деятельности подсудимых. Просим разыскать его и обеспечить явку в суд», — сказала Михайлова.

Михайлова отметила, что Руслан Геремеев служил вместе с предполагаемым убийцей Бориса Немцова Зауром Дадаевым.