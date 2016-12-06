Песков: решения о снижении темпов роста зарплат врачей не принималось

Никаких решений о возможном снижении темпов роста зарплат медиков не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным СМИ, Минфин предлагает снизить темпы роста зарплат медработников в 2017 году в два раза — с 10,6% до 5,4%.

«Во-первых, это предложение не формализовано. Это предложение одного из ведомств. Вы знаете, что в любом случае такие предложения подлежат межведомственному согласованию», — отметил Песков.

По его словам, «какая-либо позиция правительства, кабинета министров в данном случае не выработана и она никак не озвучивалась».

«Есть социальный блок, есть точка зрения и курирующего вице-премьера и так далее, мы пока не знаем этих точек зрения», — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что ориентиры в социальной сфере содержатся в майских указах Владимира Путина.

«Каких-либо решений об адаптации этих ориентиров не принималось, и, напротив, президент акцентировал актуальность тех задач, которые стоят в соответствии с майскими указами», — добавил Песков.