Песков: решения о снижении темпов роста зарплат врачей не принималось

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ориентиры в социальной сфере содержатся в майских указах Владимира Путина
Никаких решений о возможном снижении темпов роста зарплат медиков не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным СМИ, Минфин предлагает снизить темпы роста зарплат медработников в 2017 году в два раза — с 10,6% до 5,4%.
«Во-первых, это предложение не формализовано. Это предложение одного из ведомств. Вы знаете, что в любом случае такие предложения подлежат межведомственному согласованию», — отметил Песков.
По его словам, «какая-либо позиция правительства, кабинета министров в данном случае не выработана и она никак не озвучивалась».
«Есть социальный блок, есть точка зрения и курирующего вице-премьера и так далее, мы пока не знаем этих точек зрения», — пояснил Песков.
При этом пресс-секретарь президента напомнил, что ориентиры в социальной сфере содержатся в майских указах Владимира Путина.
«Каких-либо решений об адаптации этих ориентиров не принималось, и, напротив, президент акцентировал актуальность тех задач, которые стоят в соответствии с майскими указами», — добавил Песков.