Контрафакт возьмут под контроль

Во вторник в Центральном доме журналиста подвели итоги IV Международного форума «Антиконтрафакт-2016». Эксперты рассказали о необходимости создания единого органа по проблемам контрафакта и нового механизма таможенного контроля.



В работе IV Международного форума, организованного Министерством промышленности и торговли РФ, Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» и Евразийской экономической комиссией, приняли участие руководители профильных органов государственной власти государств-членов ЕАЭС, а также представители центров по сертификации, отраслевых союзов и крупнейшие предприниматели.



Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов отметил, что в этом году форум прошел на высочайшем уровне и Россия создала мощную площадку для диалога.



— Бороться с контрафактом должны в первую очередь правоохранительные органы, — заявил Асламбек Аслаханов. — Во всех странах мира экономические преступления считаются самыми серьезными, однако у нас предусмотрена лишь административная ответственность. В России нет службы, которая занималась бы конкретно проблемой контрафакта.



По словам спикера, контрафактная продукция наносит вред здоровью россиян. А это, в свою очередь, и здоровье общества в целом.



— Главное — создать общественное мнение, которое помогло бы справиться с проблемой контрафакта. Также хотелось бы, чтобы нашлись силы у власти и бизнеса, — сказал председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.



По мнению спикеров, с фальсификацией можно бороться только системно.



— Сегодня за борьбу с фальсификацией отвечают Минсельхоз, Минздрав, МВД. Но единого органа нет, — уточнил директор Всерос­сийского НИИ технологии консерв­ирования (ФГБНУ ВНИИТ­еК), академик РАН Андрей Петров.



По словам депутата Госдумы VI созыва Бориса Резника, процент фальсифицированных продуктов, лекарств и прочих товаров зашкаливает.



— Порой мы оказываемся бессильны перед этим колоссальным злом, — сказал Борис Резник. Депутат также напомнил историю, когда была задержана партия черной икры, которую перевозили в гробу.



По заявлению Сергея Шурыгина, заместителя начальника отделы защиты прав интеллектуальной собственности департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии, для противостояния проблеме должен быть создан «единый механизм таможенного контроля, который будет действовать по периметру стран ЕАЭС». Ведь сейчас в каждой стране таможня работает по своим законам. В результате доля контрафакта растет.



Например, по словам Натальи Кожиной, начальника управления по взаимодействию с государственными органами и международному сотрудничеству Холдинга «Евроцемент груп», доля фальсификации в цементной отрасли в странах ЕАЭС составляет 28–29%.

