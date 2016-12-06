Павлова, Буйда и Снегирев представили новые книги на Non/fiction

Мастера современной интеллектуальной прозы, самые известные авторы издательства «Эксмо» представили свои произведения в рамках 18-й Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction, которая проходила с 30 ноября по 4 декабря 2016 года в Москве, в Центральном Доме художника на Крымском Валу.

В этом году среди насыщенной программы Издательства «Эксмо» каждый гость ярмарки Non/fiction мог найти множество интересных событий, посвященных самым ярким книжным новинкам этого года. Программа настолько разнообразна и масштабна, что охватила все направления современной литературы.

Известный русский поэт Вера Павлова представила свой сборник стихотворений «Нежней не бывает», в который вошли лучшие произведения автора.



- В свой день рождения я получила от «Эксмо» предложение выпустить сборник стихотворений. Я не очень люблю «Избранное», но потом поняла, что могу издать свои восьмистишия из всех-всех своих книжек, - говорит поэт.

Российский писатель, публицист и литературный критик Александр Мелихов пообщался с гостями выставки интеллектуальной литературы о феномене красоты, которому посвящена его новая книга «Свидание с Квазимодо».



- За книгу заплачено кровью, к счастью, не моей. Она задумывалась, когда я слушал свою приятельницу, психолога и судмедэксперта. Она постоянно рассказывала истории, от которых волосы дыбом. Постепенно я подумал, что людей убивает не только несчастье, а некрасивое несчастье. И если несчастье человека изобразить красиво, человек наполовину спасен, - поделился с гостями ярмарки автор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Блестящий писатель и журналист, лауреат множества литературных премий Юрий Васильевич Буйда представил гостям выставки сборник повестей и рассказов «Покидая Аркадию».



- Подзаголовок «Книга перемен» родился после того, как я книгу уже написал. У меня сложилось впечатление, что в России перемены фундаментально меняют русского человека... У меня куча замыслов романов, но все они превратились в рассказы. Всегда хочется избавиться от лишнего, - признался Юрий Васильевич.

Известные переводчики Шаши Мартынова и Максим Немцов поговорили о трудностях и особенностях переводов иностранной прозы на русский язык.



Шаши Мартынова о книге Кутзее «Детство Иисуса»: «Написан роман без стиля, стиль этого романа – отсутствие стиля. Очень короткие фразы, минимум эпитетов. Это идеально теплое отстранение и голос пожилого человека, для которого жизнь – это абсолютный скелет смыслов. Переводчик всегда хочет сделать текст краше, быть умнее автора. Любовь к тому, чтоб быть умнее автора, порочна. Он должен знать свое место. Перевод этой книги получился, на мой взгляд, потому, что ни в одной точке я не пыталась сделать его лучше. Аналогов в русской прозе XIX века я подобрать не смогла в смысле лаконичности и аскетичности. Ключ в этом романе был простой – абсолютная аскеза».



Максим Немцов о романе Чарльза Буковски «Женщины»: «Когда я переводил самый известный роман Буковски «Женщины», я пребывал в иллюзии, что надо было найти аналог в советской или российской прозе. Я понимал, что этот текст никогда не мог быть написан по-русски. Я читал о том, что Буковски говорил о себе: "Я - водопроводчик, я стараюсь свинчивать фразы словно трубы и приколачивать слова гвоздями". Эта простота – большой вызов переводчику. Мы привыкли, что большая литература – это что-то красивое с толстовскими пассажами, а здесь все на виду, все понятия названы своими именами. Я подумал, что можно было бы оттолкнуться от прозы Довлатова».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Александр Снегирев, финалист премии «Национальный бестселлер» и лауреат премии «Русский Букер» 2015 представил новый сборник рассказов «Бил и целовал», а также прочитал рассказ «Ты у меня доедешь».



- Многие литературные критики испуганы размыванием привычных границ понятия "роман". Некоторые современные книги им не удобны, они не могут приложить к ним свои привычные лекала и потому паникуют. Меня, как писателя, это радует: с одной стороны, происходит явная, долгожданная трансформация жанра, с другой - этот процесс ещё далёк от завершения. И пока он не закончился, филологи не смогут расставить всё по полочкам, а мы, читатели и писатели, будем иметь дело с живой, не застывшей, дикой лавой нового литературного вулкана, - говорит писатель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В финале ярмарки состоялась презентация нескольких уникальных сборников: «Счастливый случай», «Трава была зеленее, или Писатели о своем детстве», «Мой лучший Новый год». Известные авторы рассказали читателям реальные истории, изменившие их жизнь. «Все истории сборников потрясающие, они очень тёплые. Всем советую!», - сказала писатель Ася Гусева. А известный автор Мария Метлицкая призналась: «Здесь собраны рассказы моих любимых авторов! Спасибо издательству за идею! Было большим удовольствием и писать, и читать!».

Обширная программа Издательства «Эксмо» объединила очень разные книги, написанные очень разными по стилю и взглядам авторами, что как нельзя лучше передает всю богатую палитру современной интеллектуальной литературы, многранность которой не знает границ.

