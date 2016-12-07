ЦСКА и «Тоттенхэм» решат, кому больше нужна Лига Европы 

К последнему туру группового этапа Лиги чемпионов в квартете Е сложилась достаточно простая c точки зрения арифметики ситуация. «Монако» обеспечил себе первое место, «Байер» — второе. А ЦСКА и «Тоттенхэм» в очном противостоянии определят участника второго по значимости клубного турнира — Лиги Европы.

Лига Европы давно считается для грандов европейского футбола своеобразным полигоном для экспериментов. Хотя с прошлого сезона статус турнира вырос — победа в нем дает право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов — в целом топовым клубам преемник кубка УЕФА не особо интересен. С финансовой точки зрения этот турнир в разы скуднее, чем Лига чемпионов. Да и добавлять себе лишние матчи никому не хочется. К тому же «Тоттенхэму» и так предстоит достаточно сложный календарь в чемпионате и Кубке Англии. А для ЦСКА выход в Лигу Европы будет означать скомканную подготовку ко второй части сезона. Учитывая короткую скамейку армейцев, играть весной на два фронта и при этом претендовать на высокие места в РФПЛ будет непросто. Отметим, предыдущие четыре сезона ЦСКА не выходил в весеннюю стадию еврокубков, однако удачно выступал во второй части РФПЛ.

Успешное выступление отечественных клубов в еврокубках будет огромным плюсом для всего российского футбола — победы наших команд приносят России очки в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас наша страна занимает 6-ю строчку, и если эту позицию удастся сохранить до конца европейского сезона, то начиная с розыгрыша-2018/19 РФПЛ сможет делегировать в Лигу чемпионов три команды вместо двух.

Легендарный игрок армейцев Элвер Рахимич, который защищал цвета армейского клуба с 2001 по 2014 год, считает, что в Лондоне ЦСКА будет крайне сложно добиться нужного результата.

— Выезд в Лондон станет для ЦСКА непростым, — поделился своим мнением с «Известиями» Элвер Рахимич. — «Тоттенхэм» — очень сильная команда, и ее результаты в английской лиге это доказывают. Армейцев ждет крайне сложная игра, но радует, что в последнем матче с «Уралом» в чемпионате России красно-синие доказали: они тоже по-прежнему очень сильны. Как и все, я надеюсь на положительный результат. Если говорить о составе, пока сложно предположить, выпустит ли Леонид Слуцкий на игру с лондонцами двух форвардов — Федора Чалого и Ласина Траоре. Все-таки «Урал» и «Тоттенхэм» — это совершенно разный уровень команд. В любом случае я уверен, что Слуцкий знает, как именно ему поступить для достижения результата.

Также Элвер Рахимич отметил, что потенциальный выход ЦСКА в плей-офф Лиги Европы очень важен для всего российского футбола.

— Еврокубки — это всегда престижно, — продолжил экс-полузащитник армейцев. — Играть там — большая честь и для игроков, и для клуба. Тяжело сказать, насколько армейцам нужна Лига Европы, но впереди перерыв, в котором, я надеюсь, ЦСКА сумеет усилиться и хорошо подготовиться к оставшейся части чемпионата России. Считаю, если красно-синим удастся пробиться в весеннюю стадию еврокубков, это может только помочь им в подготовке ко второй половине сезона. Очень важно, чтобы все российские клубы прошли как можно дальше в европейских турнирах. Ведь это дает России очки в таблице коэффициентов УЕФА.

Бывший полузащитник красно-синих Дмитрий Хомуха отметил, что ЦСКА в любом случае не стоит отказываться от участия в Лиге Европы.

— Играть против «Тоттенхэма» армейцам нужно в полную силу, — заявил «Известиям» Дмитрий Хомуха. — Вряд ли кто-то в команде рассуждает на тему — нужна ли им Лига Европы весной. Участие в этом турнире — это престиж клуба и страны. А также очки в копилку наших команд в рейтинге УЕФА, от которых зависит будущий календарь в той же Лиге чемпионов. А также — неплохие деньги за положительные результаты. Не такие большие, как в Лиге чемпионов, но достойные. Другое дело, какой состав они смогут выставить на матч. Непонятно, сможет ли выйти на поле Алан Дзагоев. Хотя на этот случай есть вариант сыграть в два нападающих — Траоре в качестве центрального форварда и Чалов под ним. Эта связка сработала в последнем матче с «Уралом» (4:0). Другое дело, как этот состав покажет себя на уровне Лиги чемпионов. Если бы мы были уверены, что выйдет Дзагоев, всё было бы гораздо проще.

Матч с «Тоттенхэмом» станет для Леонида Слуцкого последним в качестве главного тренера ЦСКА. Вечером накануне игры в Лондоне армейцы официально объявили о его отставке. Наиболее вероятным кандидатом на должность наставника команды считается главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко, в прошлом сезоне работавший в штабе ЦСКА у Слуцкого.



— ЦСКА держится в тройке лидеров, что с учетом нынешнего состава можно назвать хорошим результатом, — подытожил Дмитрий Хомуха. — Возможно, армейцам удастся усилиться зимой и стабилизировать свои результаты. Ситуация с главным тренером, похоже, вынужденная. Скорее всего, расставание с клубом является личным решением Леонида Слуцкого. Тем более между ЦСКА и «Уфой» есть договоренность, что Виктор Гончаренко может вернуться в Москву, если армейцам потребуется его помощь. На мой взгляд, на эмоциональное состояние Слуцкого наложили отпечаток совмещение работы в сборной и клубе в первой половине года, а также негатив от неудачи на Евро-2016. Совмещать такие посты сложно и физически, и морально. Не знаю, насколько верны мои предположения — подтвердить или опровергнуть их может только сам Леонид Викторович.

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