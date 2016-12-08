«Спартак» попытается удержать Промеса до конца сезона

Главная звезда московского «Спартака», полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес своей игрой за красно-белых и за национальную команду регулярно привлекает к себе внимание различных клубов ведущих европейских чемпионатов. 24-летнего футболиста хотят видеть в своих рядах несколько мировых грандов, многие из которых выражают готовность осуществить трансфер игрока уже в период зимнего периода дозаявок. В частности, интерес к Промесу приписывают английскому «Ливерпулю», чей главный тренер Юрген Клопп давно присматривается к талантливому футболисту.



По информации «Известий», несмотря на готовность ряда клубов удовлетворить финансовые запросы «Спартака» по условиям трансфера полузащитника, руководство красно-белых не готово расставаться с Промесом и намерено удержать его в команде как минимум до конца нынешнего сезона.



— «Спартак» готов отклонить любое предложение по Квинси Промесу, которое поступит этой зимой, даже если оно окажется очень выгодным с финансовой точки зрения, — рассказал «Известиям» источник в московской команде. — Руководство клуба надеется уговорить футболиста завершить сезон-2016/17 в составе «Спартака», а летом, если у Квинси будет желание, его готовы отпустить туда, куда он захочет. Ожидается, что в ближайшее время владелец «Спартака» Леонид Федун лично встретится с Промесом и его официальным представителем для обсуждения будущего полузащитника. При этом в «Спартаке» не хотят портить отношения с футболистом — если он сам твердо решит покинуть команду в зимний трансферный период, руководство клуба не станет чинить этому препятствий.



Стоит отметить, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в этой ситуации занимает нейтральную позицию. С одной стороны, итальянский специалист хочет сохранить в команде одного из ее лидеров и лучшего бомбардира этого сезона, чтобы иметь больше шансов для достижения чемпионства. С другой — наставник понимает, что его мнение не должно влиять на выбор Промеса.



— Каррера хорошо знает об интересе к Промесу со стороны европейских клубов, а также о желании полузащитника попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов, — продолжил источник. — Специалист уже высказал свою позицию футболисту. Она заключается в том, что Квинси является ключевым игроком «Спартака», но при этом Каррера не собирается давить на голландца при принятии им окончательного решения. Тренер готов принять любой выбор Промеса.



Известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой, на протяжении 15 лет игравший в Европе, уверен, что селекционной службе красно-белых нужно сосредоточиться на поиске новых молодых талантов, способных раскрыться в команде, как Квинси Промес.

— Безусловно, Промес — очень талантливый футболист, который по праву является одним из лучших в «Спартаке», ключевым игроком команды на сегодня, — поделился своим мнением с «Известиями» Александр Мостовой. — Но в мире есть огромное множество способных, перспективных, сильных футболистов, которых просто нужно найти, разглядеть в них талант, помочь раскрыть потенциал. Селекционной службе необходимо отыскать еще нескольких таких, как Промес. И я уверен, что это реально, — как-то же они нашли в свое время самого Промеса. А ведь никто о таком футболисте до его появления в «Спартаке» даже не слышал. Что же касается Квинси, то, конечно, для дальнейшего профессионального развития ему нужно переезжать в Европу. Прогрессировать и вырастать в настоящую футбольную звезду можно, только тренируясь и играя с сильнейшими. Ну а «Спартак» выручит от продажи Промеса неплохие деньги, часть из которых можно будет потратить как раз на поиски новых талантов.



Квинси Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года, подписав с клубом четырехлетний контракт (сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €12 млн). Он стал настоящей звездой российской премьер-лиги. Это подтверждает статистика: голландец занял второе место в списке лучших бомбардиров прошлого сезона РФПЛ, забив 18 мячей. Квинси участвовал во всех 30 матчах первенства, играя практически без замен. В нынешнем сезоне голландец также является ключевым игроком красно-белых. Он принял участие в 14 из 17 матчей команды в РФПЛ, забив в них шесть мячей и отдав столько же голевых передач.



Всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 78 игр, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. Несколько раз полузащитник признавался лучшим футболистом месяца в РФПЛ. Дважды подряд (в сезонах-2014/15 и 2015/16) он становился лучшим игроком «Спартака» по версии болельщиков.



Минувшим летом Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года.



Рыночная стоимость голландца, по данным экспертов, на сегодня составляет около €15 млн.