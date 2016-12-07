Петр Авен: «В раздевалке «Спартака» — чемпионская атмосфера»

В понедельник «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата России на домашнем поле одержал волевую победу над казанским «Рубином» (2:1), в результате которой подопечные Массимо Карреры ушли на зимний перерыв в РФПЛ лидерами турнира. В итоге красно-белые опережают ближайшего преследователя — петербургский «Зенит» — на пять очков. Завершающий матч с «Рубином» посетил многолетний болельщик «Спартака», председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен, который несколько раз мог стать владельцем или акционером красно-белых. Выходя со стадиона «Открытие-Арена» после игры, бизнесмен поделился с корреспондентами «Известий» Алексеем Фоминым и Севастианом Терлецким мнением о шансах клуба впервые за 15 лет стать чемпионом России.

— Мне понравилась игра с «Рубином», — заявил «Известиям» Авен. — Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом весной. Футболисты показали характер, отыгрались в первый раз за долгое время. Это очень важно. Я впервые за очень много лет побывал в раздевалке «Спартака» — там очень хорошая атмосфера. В последний раз я был в раздевалке команды еще при Бескове. Мне кажется, что «Спартак» вполне способен выиграть золото в этом сезоне. Атмосфера в раздевалке — чемпионская.

Игру с «Рубином» посетил и российский гроссмейстер Сергей Карякин, недавно вернувшийся из Нью-Йорка, где с минимальным перевесом проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам против Магнуса Карлсена. 25-летний шахматист заявил о готовности приобрести акции любимого клуба, если «Спартак» их выпустит. О намерении в долгосрочной перспективе вывести клуб на IPO (первичное публичное размещение) несколько лет назад говорил его владелец Леонид Федун. При этом первым данную идею в начале 2012 года высказывал именно Петр Авен, когда предпринимал очередную попытку переговоров о своем вовлечении в финансирование «Спартака». В понедельник глава совета директоров Альфа-банка затруднился ответить, во сколько обойдутся Карякину акции клуба, если их когда-нибудь выпустят.

— Когда клуб выйдет на IPO, тогда и будет смысл об этом разговаривать, — сказал бизнесмен. — Это не такой простой и быстрый процесс. Сейчас на эту тему можно задавать вопросы только Леониду Федуну. Только он уполномочен решать такие вопросы.

Также Петр Авен прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством между Альфа-банком и президентом ЦСКА Евгением Гинером.

Напомним, 17 июня Мещанский суд Москвы обязал президента московского ЦСКА Евгения Гинера выплатить Альфа-банку $3,577 млн в качестве поручителя по кредитному договору. Суд удовлетворил исковое заявление о взыскании задолженности по кредиту с поручителей в порядке солидарной ответственности — из материалов дела следует, что между истцом и заемщиком (одной из столичных компаний) в марте 2013 года был заключен договор кредитной линии на сумму порядка $100 млн. Одним из поручителей по кредиту и был Евгений Гинер. Заемщик должен был выплатить около $2 млн до 25 мая 2015 года, однако данное условие выполнено не было. В связи с этим Альфа-банк обратился в суд.



21 ноября суд рассмотрел апелляцию, поданную президентом ЦСКА и другими соответчиками по иску. По ее итогам стороны заявили о начале переговоров о заключении мирового соглашения.

— У нас с Гинером нет фундаментальных противоречий, — сказал «Известиям» Авен. — Мы уже во всем разобрались. Я отношусь к нему с большой симпатией, поэтому не думаю, что у нас есть какие-то проблемы.

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