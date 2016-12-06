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Брянские мясокомбинаты спорят из-за этикетки для колбасы

Судьей в этом споре выступит антимонопольная служба

В копировании этикеток и упаковки для колбасы ОАО «Брянский мясокомбинат» обвинило ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат».

Речь идет о колбасах двух видов: «Докторская» и «Любительская». Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на областное УФАС.

Жалоба будет рассмотрена на экспертном совете по недобросовестной конкуренции. Дата заседания – 13 декабря.

Отметим, что в Брянске периодически возникают ситуации, в которые приходится вмешиваться антимонопольной службе. К примеру, недавно уже во второй раз была наказана местная фирма за то, что использовала в своей рекламе прилагательное в превосходной степени. А ранее городское кафе оштрафовали за рекламу кальяна.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Брянские мясокомбинаты спорят из-за этикетки для колбасы

Судьей в этом споре выступит антимонопольная служба

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