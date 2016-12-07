Поющие сердцем

Они сражались за Родину. Так я подумал, когда увидел, как люди на вокзалах Харькова, Одессы, Днепропетровска и Запорожья поют советские патриотические песни. И тут же понял, что это начало большой красивой истории. Вроде «Бессмертного полка», например. Да, мы стали свидетелями рождения важного объединяющего начала, апеллирующего к нашей общей исторической памяти, без которой не жить, не любить, не верить.

Действительно, данный раскаленный порыв, этот вольный голос свободы подхватили, поддержали и в Москве, и в Крыму, и в Донбассе. Знакомые каждому слова, объединяющие слова прозвучали там, где столь отчаянно и решительно сеяли зерна вражды. Но здравый смысл, вера в ближнего, общие истоки оказались сильнее. Уверен, со временем городов, где вокзалы наполнятся патриотизмом и музыкой, станет больше, а песни зазвучат громче.

И символично, что первое исполнение состоялось в украинском Запорожье. Том самом, где начиналась, но так и не случилась «русская весна». Том самом, где политические репрессии достигли жутких масштабов. И, наконец, том самом, что неизбежно ассоциируется с казаками. А дальше звучали «Старый клен» в Харькове, «Смуглянка-молдаванка» в Одессе и «Катюша» в Днепропетровске. Это на Украине. Буквально же на днях люди вышли, чтобы петь на вокзалах Донецка и Мариуполя. Тех городов, где идет настоящая война, где гибнут люди и крошатся судьбы и где на первый взгляд нет места подобным событиям. Но только на первый.

Потому что именно в Донецке «Подмосковные вечера» и «От героев былых времен...» звучали так, как никогда раньше, — из сердцевины самого бытия. И в Мариуполе люди, находящиеся в осаде, выживающие в условиях гуманитарной катастрофы, исполнили «Я люблю тебя, жизнь» так, что, глядя на них, невозможно было сдержать эмоций и слёз. И хотелось, точно в библейском сюжете, крикнуть: «Смерть, где твое жало?» Ибо смерти там, казалось, больше не стало. Она отступила, как во время Великой Отечественной войны, плененная и заговоренная мелодией жизни.

А вот уже сердечный ответ шлют из Москвы, исполняя на Киевском вокзале «Распрягайте, хлопцы, коней», а следом из Крыма — из Евпатории. Скоро, уверен, включатся Симферополь и Севастополь. И скажут, задекларируют: «Мы свои, а вы наши, родненькие!»

Взгляните в честные, открытые лица поющих. Бесстрашные лица. В них — искренность и надежда, в них — вера в себя и своих братьев. Родные лица с родной улицы. То, что сделали они, — подвиг, вдохновленный дыханием Родины. Дух дышит, где хочет, и тогда Он дышал в Донецке и Мариуполе, Харькове и Запорожье, Москве и Евпатории.

У философа Ивана Ильина были такие строки: «Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. Если оно поёт, то у человека есть почти всё». Так вот, люди на вокзалах, затянувшие советские песни, исполняли их именно сердцем. От того и лица их — будто сияли. И это никакая не акция, не флэшмоб, но глас Родины, обретший силу.

А вместе с ним обрели силу, надежду и все мы. Те, кто оказался заложником политических игр в российско-украинской мясорубке. Те, кого резали по-живому, стравливая друг с другом. Те, кого снова и снова уверяли в том, что по обе стороны — звери, хотя мы помнили, что там живут наши братья, наши сестры, наши близкие, связи с которыми упрочнялись годами. Так разве могло быть всё это разорвано в одночасье? Растоптано, уничтожено, выпотрошено? Разве только злоба людская, ежеминутно подпитываемая слугами агитпропа, заполонила всё?

Нет! Люди, поющие замечательные добрые песни, доказали, что их сердца, как бы ни старались осквернить их, попутно затуманивая мозги, остались чисты. В них было, есть и, уверен, будет место для благой вести.

Люди, исполнявшие на вокзалах песни, пели там, где взрывались снаряды. Пели там, где за одно лишь проявление любви к советскому можно оказаться под следствием. Поющие сердцем, они бились за нашу общую Родину, за истоки, которые лежат в едином прошлом. Не только советском, но и древнерусском. И Киев был матерью городов русских, и вся Украина по-прежнему в наших храмах, и говорит на одном языке. Поющие сердцем на вокзалах знали это — и потому пели. Они дали нам важнейший посыл: «Люди, несмотря ни на что, ни на какие злобные словеса, ни на тонны лжи, мы остаемся вместе, остаемся братьями, и культура у нас одна!» Ведь что есть «Старый клен», «Катюша», «Подмосковные вечера», «Родная улица»? Охранные символы, обереги, культурные коды, метки, по которым мы узнаем друг друга, видим себе подобного. Скажи: «Мой дядя самых честных правил...» — и если тебе ответят: «...когда не в шутку занемог», значит, вы можете вести диалог, находить общий язык и родниться. Потому столь рьяно пытаются выкорчевать, уничтожить эти охранные коды, переписать историю, извратить культуру, стереть память, чтобы люди, как в Вавилоне, начали говорить на разных языках, чтобы частоты их сердец стали разными. Столь важно сегодня — жизненно необходимо! — не допустить этого. Услышать друг друга — и петь вместе, петь сердцем.

И я знаю, что, несмотря на все политические интриги, наши народы, русский и украинский, наши страны, Россия и Украина, остаются братскими. У нас единые культурные коды, у нас сердца поют одни и те же песни. Надо только чаще напоминать нам об этом, постулировать в информационном пространстве.

Потому что можно сражаться за Родину с автоматом в руках, часто не понимая, в кого и для чего ты стреляешь, а можно биться вот так — с открытым сердцем, с очищающей песнью, звучащей по всей Руси, объединяющей и, что главное, примиряющей.

Гоголь писал: «Знаю, что никак не дал бы преимущества ни малороссу перед русским, ни русскому пред малороссом. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны быть вместе». Всё верно: вместе мы, русские и украинцы, непобедимы. Оттого и пытаются искусственно разделить нас, поссорить друг с другом, чтобы ослабить, захватить и подмять под себя. Но мы выстоим — и стояние это есть и будет через нашу единую культуру, которая оберегала и спасала нас многие века.

Спасибо людям в Донецке и Мариуполе, Харькове и Одессе, Евпатории и Москве, Днепропетровске и Запорожье, что напомнили нам об этом. Теперь песня наших сердец вместе с ними. И она уже не умолкнет.

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