Депутаты Радикальной партии Украины внесли в Верховную раду законопроект о восстановлении ядерного статуса страны. Об этом сообщается на официальном сайте рады.

Документ «О признании утратившим силу Закона Украины «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968», и восстановлении прав Украины по ядерному оружию» появился на сайте украинского парламента в перечне зарегистрированных.



Ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что не Киев не намерен восстанавливать ядерный статус Украины. Эту же позицию озвучивало министерство иностранных дел страны.

Украина отказалась от ядерных вооружений в 1994 году, присоединившись к Будапештскому меморандуму. В обмен на отказ Киеву были предоставлены гарантии безопасности и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

Накануне лидер партии Олег Ляшко заявил, что меморандум не действует, а гарантии, предоставленные им, не выполняются, в связи с чем, по его словам, необходимо вернуть Украине ядерный статус. Ляшко ссылается на присоединение Крыма к России по итогам референдума в 2014 году, которое, по мнению Украины, прошло незаконно, передает «Федеральное агентство новостей».

Москва неоднократно заявляла о том, что присоединение Крыма к РФ прошло в полном соответствии с нормами международного права. Решение поддержало абсолютное большинство жителей полуострова.

