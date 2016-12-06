Анджелина Джоли переедет с детьми в Лондон и займет высокий пост в ООН

Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла решение переехать в Лондон вместе с детьми, чтобы занять высокий пост в ООН. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Анонимные информаторы рассказали журналистам, что Джоли ожидает «работа ее мечты». Артистка даже может стать Генеральным секретарем ООН, если она «все сделает правильно» — по крайней мере, так Джоли говорят ее советники. Один из них, по сообщению источников, член палаты лордов, другой занимает пост в британском правительстве.

Тем не менее, официальный представитель артистки отрицает возможность ее переезда, утверждая, что сейчас Джоли сосредоточена только на здоровье и благополучии своих шестерых детей, а не на карьере, передает Lenta.ru.

Ранее западные СМИ сообщали, что именно амбиции Анджелины Джоли в ООН и стали причиной развода с Брэдом Питтом.