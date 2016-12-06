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В Нижнем Тагиле директор школы покинул место ДТП с участием ребенка

Школьник получил травму, водитель арестован на 12 суток

Директор нижнетагильской школы № 12, совершивший наезд на 11-летнего мальчика, получил 12 суток административного ареста и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Пострадавший в ДТП ребенок попал в больницу с травмой.

Как сообщает ТагилСити.Ру, инцидент произошел 1 декабря на улице Некрасова. Управляя автомобилем Mazda CX5, водитель Александр Демченко зацепил зеркалом бокового вида школьника, который шел по обочине дороги. Мужчина заметил произошедшее, притормозил, а затем поехал дальше.

Мальчик получил ушиб плеча — такой диагноз ребенку поставили в больнице. Позже выяснилось, что покинувшим место ДТП оказался директор школы № 12. Как Демченко рассказал сотрудникам ГИБДД, он видел произошедшее и счел, что ничего серьезного не произошло, поэтому уехал.

За оставление места ДТП Мировой суд Ленинского района назначил нарушителю 12 суток административного ареста. Сам директор после инцидента уволился из школы.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Нижнем Тагиле директор школы покинул место ДТП с участием ребенка

Школьник получил травму, водитель арестован на 12 суток

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