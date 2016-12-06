ЦБ отмечает оживление потребкредитования в большинстве регионов

Центральный банк отмечает оживление потребкредитования в большинстве регионов по итогам третьего квартала 2016 года, сообщил «Известиям» заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин.



Во II квартале уже наблюдались первые признаки оживления, в III квартале тенденция стала уверенной.



Сами банкиры в ближайшие полгода ожидают восстановления спроса на кредиты и смягчение условий кредитования, отмечается в опубликованном сегодня обзоре региональных кредитных рынков.

«В отдельных регионах банки начинают смягчать условия кредитования для малых и средних предприятий, наиболее существенно — в Астраханской, Томской и Челябинской областях. Рост числа регионов с подобной динамикой позволяет ожидать изменения макроэкономической ситуации в будущем», — прогнозирует Липин.

Кроме того, по его словам, анализ ситуации на уровне субъектов позволяет судить об объеме и системности изменений.

«В III квартале происходило оживление потребительского кредитования в подавляющем большинстве регионов. На основании данной информации мы можем сделать вывод, что это действительно тенденция, которая не искажена решениями отдельных крупных банков», — отмечает он.

Как говорится в обзоре Центробанка, в III квартале банки отдавали предпочтение наименее рисковым операциям: в сегменте корпоративного кредитования увеличилась доля кредитов крупным компаниям, а в сегменте розничного кредитования — доля ипотечного кредитования. В корпоративном сегменте рынка такая тенденция наиболее четко прослеживалась в регионах с высоким уровнем кредитного риска (Курганская, Омская области, Алтайский край, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Северная Осетия).

Важной тенденцией является восстановление необеспеченного потребительского кредитования. В большинстве регионов Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов квартальные темпы прироста кредитования потребительских нужд перешли в область положительных значений. Существенный вклад в оживление внесли Москва и Московская область, где за III квартал потребительское кредитование увеличилось более чем на 1,5%. Прирост портфеля таких кредитов во многом обусловлен рефинансированием ранее привлеченных займов и не несет существенных инфляционных рисков, подчеркивает Центробанк.

«В предыдущие два года потребительское кредитование существенно уменьшилось. В условиях растущей просроченной задолженности многие банки заморозили это направление. Восстановление потребительского кредитного рынка стало возможно благодаря отложенному спросу со стороны населения, а также стабилизации уровня просроченной задолженности, увеличение которого в III квартале в большинстве регионов ощутимо замедлилось, а в отдельных субъектах, например в Москве, Калининградской области, республиках Алтай и Ингушетии, доля плохих долгов даже снизилась», — прокомментировал Андрей Липин.



По его мнению, в текущих условиях бурный рост потребкредитования маловероятен, так как новые кредиты направляются преимущественно на финансирование неотложных нужд и рефинансирование старых долгов.