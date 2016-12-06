Первую партию многоцелевых истребителей СУ-35С доставили в Карелию

Первую партию четырех многоцелевых истребителей СУ-35С получил военный аэродром Западного военного округа (ЗВО) «Бесовец». В церемонии передачи новых самолетов принимали участие глава Карелии Александр Худилайнен, командир авиационной дивизии генерал-майор Виталий Школенко, а также личный состав истребительного авиационного полка.



«Программа модернизации и перевооружения ВВС России, озвученная президентом России, реализуется теперь и в Карелии. Уверен, что в кратчайшие сроки боевые офицеры освоят новую технику, и охрана рубежей нашей Родины будет в надежных руках», — цитирует Худилайнена ИА «Карелinform».

В свою очередь заслуженный военный летчик России, полковник Виталий Школенко заявил, что современный многоцелевой комплекс СУ-35 попадет в надежные руки. По его словам, за годы Великой Отечественной войны такой истребитель совершил более 18 тыс. вылетов, его пилоты уничтожили более 300 фашистских самолетов.

В ближайшее время авиационный полк военного аэродрома получит 10 новых истребителей.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ без аэродинамической схемы, оснащенный двигателями управляемого вектора тяги (УВТ). Данный самолет разработан специалистами опытно-конструкторского бюро имени Сухого. Истребитель способен выполнять задачи на сверхзвуковых скоростях с числом маха около 1,5 на высоте более 15 тыс. м.

Ранее американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest назвало Су-35С первым в списке самого опасного вооружения России.