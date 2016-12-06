Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Первую партию многоцелевых истребителей СУ-35С доставили в Карелию

Ожидается, что всего авиационный полк военного аэродрома получит 10 новых истребителей

Первую партию четырех многоцелевых истребителей СУ-35С получил военный аэродром Западного военного округа (ЗВО) «Бесовец». В церемонии передачи новых самолетов принимали участие глава Карелии Александр Худилайнен, командир авиационной дивизии генерал-майор Виталий Школенко, а также личный состав истребительного авиационного полка.

«Программа модернизации и перевооружения ВВС России, озвученная президентом России, реализуется теперь и в Карелии. Уверен, что в кратчайшие сроки боевые офицеры освоят новую технику, и охрана рубежей нашей Родины будет в надежных руках», — цитирует Худилайнена ИА «Карелinform».

В свою очередь заслуженный военный летчик России, полковник Виталий Школенко заявил, что современный многоцелевой комплекс СУ-35 попадет в надежные руки. По его словам,  за годы Великой Отечественной войны такой истребитель совершил более 18 тыс. вылетов, его пилоты уничтожили более 300 фашистских самолетов.

В ближайшее время авиационный полк военного аэродрома получит 10 новых истребителей.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ без аэродинамической схемы, оснащенный двигателями управляемого вектора тяги (УВТ). Данный самолет разработан специалистами опытно-конструкторского бюро имени Сухого. Истребитель способен выполнять задачи на сверхзвуковых скоростях с числом маха около 1,5 на высоте более 15 тыс. м.

Ранее американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest назвало Су-35С первым в списке самого опасного вооружения России.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Первую партию многоцелевых истребителей СУ-35С доставили в Карелию

Ожидается, что всего авиационный полк военного аэродрома получит 10 новых истребителей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке