В Казани появился памятник митрополиту Андриану

В Казани, у старообрядческой церкви, установили памятник митрополиту Московскому и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Андриану.

Еще в 2014 году появилась инициатива увековечить память уроженца Казани митрополита. Ее поддержало руководство Татарстана. Весной этого года начался конкурс на эскизный проект, победителем которого признали группу компаний «Ирэк».

Как сообщает ИА «Татар-Информ», Андриан изображен в традиционном облачении, благословляющим идущих в храм.

По словам предстоятеля РПСЦ Корнилия, который принимал участие в торжественной церемонии открытия композиции, за времена после раскола, а это более 350 лет, впервые появился памятник предстоятелю старообрядческой церкви.

Андриан был избран митрополитом Московским и всея Руси на Освященном Соборе 9 февраля 2004 года. Он был сторонником диалога старообрядцев с Московским патриархатом при сохранении полной независимости РПСЦ.