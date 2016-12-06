Россия — Узбекистан: наши интересы совпадают

В Узбекистане прошли президентские выборы, на которых победил исполняющий обязанности президента Узбекистана, кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Смена власти в Ташкенте и связанные с этим вероятные сдвиги во внутренней — и особенно внешней — политике Узбекистана, несомненно, активизируют взаимодействие между различными политико-экономическими факторами как внутри Узбекистана, так и вокруг него.

Определяющее значение для внешнеполитического позиционирования Узбекистана имеет тот факт, что правящие политические круги, представляющие собой сугубо светский политический истеблишмент, сумели мирно, не отступая от конституции, решить проблему передачи власти. Это очень важный и, несомненно, положительный момент.

Так или иначе, в Узбекистане, по всей видимости, начинается новый этап развития.

Не исключено, что новый президент предпримет попытки провести какие-то реформы, на которые в силу разных причин было трудно решиться Исламу Каримову.

Следует учитывать, что Шавкату Мирзиёеву будет сложнее выступать в роли арбитра между региональными кланами и различными центрами влияния в узбекской политике. В перспективе ему придется столкнуться и с мощной клановой системой, и с проблемой коррупции, и с теми экономическими трудностями, которые достались ему в наследство от эпохи Ислама Каримова.

Перед ним стоит задача выстроить сбалансированные отношения с региональными элитами. От успешности ее решения зависит нейтрализация центробежных устремлений местных элит. В этом плане Узбекистан всегда был раздроблен на более-менее независимые государственные образования.

Еще до присоединения к Российской империи здесь были отдельные эмираты, самостоятельные власти в Ташкенте, Фергане, Бухаре. Поэтому, если Мирзиёев попытается опереться на этнический национализм, такой поворот может создать определенные сложности в отношениях с общиной таджиков и рядом других этнических групп, что, в свою очередь, поставит под угрозу стабильность внутри страны.

Чего ждать России от официального Ташкента при новом президенте Узбекистана?

Шавкату Мирзиёеву придется более четко определяться с внешнеполитической ориентацией страны. Балансирование Узбекистана при президенте Исламе Каримове между Россией и Западом не может продолжаться сколь угодно долго. Небольшим государствам лавировать между разными центрами силы в условиях усиления экономической и геополитической конкуренции в принципе очень сложно. Тем более когда коридор лавирования непрерывно сужается, как это происходит вокруг Узбекистана. Такое балансирование оборачивается попытками уходить от ответственных решений, что порождает дополнительные внешнеполитические риски.

В последние годы Ислам Каримов активно развивал отношения с США, в том числе и потому, что одним из главных источников таких рисков стал Афганистан. Поводов для беспокойства достаточно: это и наркотрафик, и террористическая угроза, и узбекские сторонники запрещенной в России ИГИЛ, которые находятся в Афганистане. Кроме того, у официального Ташкента был некоторый расчет на то, что, уходя из Афганистана, американцы передадут им часть своего вооружения и техники.

В то же время при Исламе Каримове Узбекистан последовательно дистанцировался от региональных постсоветских экономических (ЕАЭС) и оборонных (ОДКБ) структур, хотя никогда не прерывал сотрудничества с ними.

Укрепляя связи с США и Китаем, Ташкент старался расширить контакты и с иными сильными и влиятельными государствами — Индией, Израилем, Южной Кореей. Если президент Шавкат Мирзиёев попытается и далее проводить многовекторный курс, то для него серьезной проблемой станет вопрос не столько удержания, сколько совмещения этих векторов.

Следует учитывать, что Шавкату Мирзиёеву достался в наследство и ряд серьезных проблем в отношениях с соседями. Речь идет о сложных отношениях между Ташкентом и Бишкеком, между Ташкентом и Душанбе. Есть проблемы и с Ашхабадом.

Конечно, Шавкату Мирзиёеву придется некоторым образом подкорректировать отношения Ташкента с Астаной. Никогда не являлось секретом определенное соперничество между Исламом Каримовым и Нурсултаном Назарбаевым. Каждый из них видел себя лидером региона и предлагал новые форматы решения прежде всего водно-энергетических, экологических проблем.

Сейчас Шавкату Мирзиёеву придется как-то по-новому определять свой статус в двусторонних отношениях с Астаной.

Отдельный комплекс вопросов представляют собой и взаимоотношения с Китаем.

В отношениях России и Узбекистана особых проблем нет. Они строятся на совпадающих региональных интересах, и прежде всего в области безопасности. Речь идет о борьбе с терроризмом, в том числе и о противодействии проникновению террористических группировок из Афганистана, сдерживании наркотрафика. Россия безоговорочно признала выборы и настроена сотрудничать с Узбекистаном, опираясь на общность совместной истории и близость региональных интересов.

Автор — заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ