Новые депутаты Госдумы продолжают жить в гостиницах

Нуждающиеся в квартирах депутаты Госдумы седьмого созыва пока не получили служебного жилья — все 177 парламентариев — претендентов на квартиры пока что живут в гостиницах в центре Москвы, сообщила глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова.

По ее словам, комитет и управление делами Думы делают всё от них зависящее, для того чтобы до начала 2017 года все депутаты въехали в новые квартиры на Варшавском шоссе и на улице Улофа Пальме.

«Из-за переноса выборов с декабря на сентябрь тем парламентариям, которые не смогли избраться в седьмой созыв, было предоставлено право занимать служебные квартиры до 4 декабря. Управделами Думы разбирается с каждым отдельным случаем, и предпринимаются усилия, чтобы в ближайшее время все квартиры были освобождены», — сказала Савастьянова.

По ее словам, депутаты могут жить в гостиницах до трех месяцев. У некоторых из них этот срок заканчивается 20 декабря, у других в январе.

Она добавила, что 120 депутатов прошлого созыва, избранные также в новый созыв, занимают служебное жилье.

В седьмом созыве Госдумы состав палаты изменился почти на 60%.

