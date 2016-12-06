Фигурантам уголовного дела о ДТП в Югре предъявили обвинения

Трем фигурантам уголовного дела о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, унесшем жизни 12 человек, предъявили обвинения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, водителю автобуса, перевозившего детей, Марату Зайнуллину предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, Зайнуллин не учел ширины проезжей части, а также избрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий.

Обвинение по той же статье предъявлено и водителю грузового тягача, с которым столкнулся автобус, Раилю Саитханову.

Кроме того, представителю перевозчика Александру Сидоруку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).



Следствие считает, что он предоставил для перевозки детей автобус, не отвечающий требованиям безопасности.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу.

Также возбуждено уголовное дело в отношении директора спортшколы «Сибиряк» Ирины Тарасовой по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, трагедия произошла днем 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск–Тюмень. Автобус, который перевозил детскую спортивную команду по акробатике, столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями.