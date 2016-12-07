Задача сборной по биатлону — четыре медали в Пхенчхане

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило медальный план, к выполнению которого должны стремиться тренеры и спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. По информации «Известий», перед сборной поставлена задача выступить не хуже, чем на Играх в Сочи-2014. Напомним, на домашней Олимпиаде российские биатлонисты выиграли четыре медали, заняв четвертое место в общем зачете: одно золото (мужская эстафета), два серебра (Ольга Вилухина, женская эстафета) и одну бронзу (Евгений Гараничев).

Эту информацию «Известиям» подтвердил главный тренер сборной России Александр Касперович.

— Подготовка к Олимпийским играм 2018 года — безусловно, важнейшая задача для нашей команды, — рассказал наставник национальной сборной. — Мы должны не просто показать успешные результаты в Южной Корее — мы обязаны выступить не хуже, чем в Сочи. Планка поставлена очень высокая.

Обеспокоенность главного тренера прежде всего вызвана слабым выступлением женской сборной России. После завершения карьеры Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой результативность команды резко снизилась: на последних двух чемпионатах мира наша сборная выиграла всего одну медаль, а по итогам сезона-2015/16 заняла шестое место в общем зачете Кубка наций, потеряв максимальную квоту спортсменок (шестеро на любую личную гонку). Перед новым сезоном команда была разделена на две группы по восемь спортсменок. Первая тренируется под руководством Валерия Медведцева, со второй занимается Виталий Норицын.

Первый этап Кубка мира-2016/17 также не добавил позитива болельщикам и специалистам. В трех индивидуальных гонках лишь одна из россиянок смогла оказаться на расширенном подиуме — Екатерина Глазырина заняла шестое место.

— С этого сезона я несу полную ответственность за подготовку женской сборной, — продолжил Александр Касперович. — Это очень большая ответственность. Правление и президент СБР Александр Кравцов поставили передо мной задачу подготовить боеспособный коллектив к Олимпийским играм. Пока у нас много проблем, но мы не собираемся опускать руки и должны серьезно добавить в результатах.

Мужская сборная России по биатлону на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде смогла завоевать две медали, причем обе — в одной гонке. В заключительный день этапа Антон Бабиков выиграл гонку преследования, Максим Цветков стал вторым. Именно на Бабикова и Цветкова, а также на признанного лидера сборной Антона Шипулина и будет сделана основная ставка на Олимпийских играх. Проблема заключается в том, что все три спортсмена сейчас занимаются в разных группах. Антон Бабиков тренируется у Андрея Падина, Максим Цветков — у Рикко Гросса, а Антон Шипулин — у Андрея Крючкова.

По мнению Александра Касперовича, к Олимпийским играм сборная должна отказаться от разделения на группы.

— Я за то, чтобы команда была единой, — заключил специалист. — Минимальное количество спортсменов, минимальное количество обслуживающего персонала, но максимальная отдача со всех сторон. Должен быть командный дух, ответственность, спортсмены должны помогать друг другу. У нас есть те, кто может повести за собой, и те, кому еще нужно подтянуться. Мы должны решать все вопросы сообща.

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, члена правления СБР Александра Тихонова, четыре медали на Играх-2018 — вполне достижимая цель.

— К сожалению, у нас нет новых Пылевой, Резцовой или Богалий, — отметил Александр Тихонов. — Поэтому остается только ждать и надеяться на новое поколение. Надо обновить состав женской команды, дать шанс молодым спортсменкам. Только тогда мы сможем на что-то рассчитывать. На мужчин есть надежда. Однако и конкуренцию в современном биатлоне никто не отменял — на награды слишком много претендентов. Поэтому четыре медали в Пхенчхане будут приемлемым результатом.



Выступление сборной России по биатлону на Олимпийских играх:

Сочи-2014: одно золото — два серебра — одна бронза

Ванкувер-2010: два золота — одно серебро — одна бронза

Турин-2006: два золота — одно серебро — две бронзы

Солт-Лейк-Сити-2002: одно золото — две бронзы

Нагано-1998: одно золото — одно серебро — одна бронза

Лиллехаммер-1994: три золота — одно серебро — одна бронза

Альбервиль-1992 (российские спортсмены выступали под олимпийским флагом): два золота — два серебра — две бронзы

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