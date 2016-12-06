Космонавты проголосовали за актеров

В театре им. Вахтангова подвели итоги самой массовой премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Результаты голосования 70 тысяч театралов из 85 стран мира в очередной раз убедили, что выбор критиков и простого зрителя не всегда совпадают.

Открыли церемонию вручения наградой в номинации «Лучший русский театр за рубежом». Им был признан «Театр русской классики» (Вашингтон, США), а его основатель — Борис Казинец — специально приехал за наградой из Америки.



— Наконец-то, как в русской народной сказке, «Избушка» повернулась к нам передом, - рассмешил зал Казинец. - Никто из вас не может представить, что значит руководить русским театром за рубежом! Сколько людей убежало оттуда...

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Среди постановок для детей и юношества выбрали «Кролика Эдварда» (РАМТ). Поднявшаяся на сцену за наградой режиссер спектакля Рузана Мовсесян призналась, что худрук РАМТа Алексей Бородин — «самый потрясающий сказочник».



— Он дает возможность заниматься сказками всерьез. Нам очень приятно получить именно зрительскую премию, потому что мы уже погрязли в экспертизах и советах… Мы просто забываем, что главные в театре – зрители, - сказала она.

Лучшим режиссером был назван Андрей Кончаловский за спектакль «Вишневый сад» - он буквально на несколько процентов опередил Кирилла Серебренникова.

Впервые в этом году была введена новая номинация премии «Звезда Театрала» – «Лучшая работа театрального актера в кино». И опять вкус зрителя оказался довольно своеобразным. Награда доставалась Ирине Купченко, сыгравшей в картине «Училка». Она обошла Елизавету Боярскую («Статус свободен») и Чулпан Хаматову («Синдром Петрушки»). А вот среди мужчин победа была вполне закономерной — актер МДТ-театра Европы Данила Козловский. Зритель признал его летчика в «Экипаже» Николая Лебедева лучшей работой.



В номинации «Лучшая женская роль» зритель единогласно выбрал худрука Московского областного ТЮЗа Нонну Гришаева за роль в спектакле «Про мою маму и про меня».



— Я не так часто получаю премии, — посетовала Гришаева. — Критика меня почему-то не любит и не замечает.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, сыгравший Поприщина в спектакле «Сон разума», победил в номинации «Лучшая мужская роль».



Руководитель Большого театра Владимир Урин был признан лучшим в номинации «Любимый театр». Получив статуэтку, он, как и подобает настоящему мужчине, поблагодарил не только зрителя, но и свою вторую половинку.

— Я бы никогда не стал директором, если бы не женщина, которая сидит рядом со мной. Когда меня позвали в музыкальный театр, именно моя жена сказала: «Попробуй». Но она не просто это сказала, она всю жизнь помогает мне.

С особым трепетом зал ждал победителей в номинации «Легенда сцены». Актеров в ней традиционно выбирает не зритель, а экспертный совет премии «Звезда Театрала». В этом году за лауреатов голосовали не только на земле, но и в космосе. Космонавт Олег Скрипочка поддержал кандидатуры Аллы Демидовой и Владимира Этуша.

Когда на сцену поднялась актриса Театра на Таганке, зал встал и чествовал ее продолжительными аплодисментами. Демидова отреагировала с юмором.

- Спасибо, что вы встали. А кто организовал вставание? – пошутила актриса.

Награду 94-летнему актеру Театра им. Вахтангова Владимиру Этушу вручал его ученик — выпускник Щукинского училища, актер Вениамин Смехов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

- Папа, Володя, – приветствовал Этуша гость. - Мне было 17 лет в том далеком 57-м году, Этушу – 35. Сейчас мне 76, а ему гораздо меньше. Но круче.

- Я очень рад, что стою перед вами и не падаю, — признался Владимир Этуш. — Я серьёзно. Спасибо вам.

Справка «Известий»

Российская награда в сфере театрального искусства «Звезда Театрала» существует с 2008 года. В течение сезона публика номинирует понравившиеся премьерные работы на интернет-портале премии и голосует за них. А в конце года — в первый понедельник декабря — по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.

