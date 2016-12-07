Россияне отложили спрос на ипотеку

В октябре российские заемщики снизили кредитную активность в сегменте ипотеки. Общее количество и объемы новых кредитов в этом месяце снизились на 8%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ, «дочка» Сбербанка). И это невзирая на то, что в преддверии последнего квартала 2016 года банки существенно смягчили условия по выдаче средств на покупку жилья. Однако эксперты считают, что причина снижения активности — явление временное, и в 2017 году нас могут ожидать новые достижения на рынке ипотеки. По данным ЦБ, почти 70% банков ожидают повышения спроса на ипотечные кредиты уже в конце года.

По данным ОКБ, в октябре 2016 года было выдано чуть более 44 тыс. кредитов на 71,48 млрд рублей, в прошлом году — 47,84 тыс. кредитов на 78,11 млрд рублей. При этом «средний чек» по этим видам заимствований также незначительно снизился — с 1,63 млн до 1,62 млн рублей, отмечают в бюро.

Что удивительно — банки в преддверии III квартала существенно смягчили условия по ипотеке, констатирует Центробанк в опубликованном во вторник бюллетене (основан на опросе участников рынка). Согласно исследованию, большинство кредитных организаций уменьшили ставки по кредитам на покупку жилья. Результаты опроса подтверждаются и банковской отчетностью, согласно которой средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с 13% годовых в июне 2016 года до 12,5% годовых в сентябре 2016 года.

«Такой динамике способствовало продолжение действия программы государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования. Кроме того, на фоне снижения цен на недвижимость банки совместно с агентствами предлагали программы с привлекательными для покупателей ценовыми условиями», — указывается в исследовании.

Так, банки заметно расширили спектр ипотечных программ — об этом сообщили 20% обследованных банков (остальные оставили линейку кредитных продуктов без изменения). Существенная доля банков (15%) снизила требования к залогу по ипотеке. Также банки пересматривали в сторону смягчения требования к финансовому положению заемщиков, максимальному размеру и сроку кредитов.

Еще одним фактором, подстегивающим спрос на кредиты, должно было стать предполагаемое в конце года окончание господдержки ипотеки. Однако два первых осенних месяца ОКБ, напротив, фиксировало снижение активности россиян на ипотечном рынке. Эксперты называют несколько причин, почему это произошло.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов отмечает, что рынок ипотеки в России, конечно, восстанавливается, но сейчас уже нет тех темпов роста, которые наблюдались ранее. И это — несмотря на то, что ставки на рынке находятся на минимальных значениях.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин связывает сокращение ипотечного кредитования со снижением реальных доходов населения.



— Также на рынок могло повлиять снижение объемов ввода нового жилья, так как ипотечные сделки оформляются преимущественно на новостройки. Третьим фактором выступает снижение цен на недвижимость при высоком уровне ставок по депозитам в банках, что снижает привлекательность покупки жилья как инструмента инвестирования средств, — прокомментировал данные ОКБ главный аналитик Промсвязьбанка.

Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк напомнила, что в течение года объем выдачи ипотечных кредитов в целом по рынку был высоким — за девять месяцев 2016 года сумма выдачи оказалась на 35,3% больше, чем в аналогичный период 2015-го.

— Поэтому можно предположить, что значительная часть спроса на жилье была реализована ранее. Кроме того, как правило, в ноябре–декабре в рамках новогодних акций появляются выгодные предложения на первичном рынке жилья. Так что высока вероятность, что потенциальные покупатели новых квартир решили дождаться специальных условий в конце года, — предположила представитель Бинбанка.

В АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) не соглашаются с данными ОКБ, ссылаясь на то, что бюро не располагает полной базой ипотечных сделок. Как отметили в агентстве, более корректно использовать данные Центробанка. Правда, регулятор еще не опубликовал статистику по ипотеке за октябрь. По собственным оценкам АИЖК, в октябре было выдано 72,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 124 млрд рублей, что на 12 и 11% соответственно выше уровня октября 2015 года. Средний размер кредита составляет 1,7 млн рублей (в прошлом году — 1,6 млн рублей), сообщили в АИЖК.

Однако в агентстве признают, что в крупных городах возможно снижение среднего чека в связи с ростом популярности компактного жилья.



— В мегаполисах, где тенденция к строительству и продаже квартир-студий проявляется особенно ярко, а также в условиях падения цен на вторичном рынке небольшое снижение средней цены объекта возможно. Так, в Москве средний размер кредита за год действительно немного снизился — в сентябре 2016 года он составил 3,7 млн рублей, а в сентябре 2015 года был на уровне 3,8 млн рублей, — рассказали «Известиям» в АИЖК.

По итогам года, как ожидают в АИЖК, ипотечных кредитов будет выдано на 1,5 трлн рублей. В следующем году, прогнозируют в агентстве, снижение стоимости фондирования и рост конкуренции на рынке ипотеки позволят увеличить выдачу до 1,7–1,8 трлн рублей.



— У рынка есть все шансы продемонстрировать новый ипотечный рекорд, — полагают в АИЖК.



В ВТБ24 соглашаются с этой оценкой. Старший вице-президент организации прогнозирует, что по итогам 2016 года объем выдачи в целом на рынке ипотеки будет на уровне 1,5 трлн рублей, а показатели 2017 года, скорее всего, будут сопоставимы с результатами 2014-го (тогда было выдано 1,764 трлн ипотечных кредитов. — «Известия»).



— Этому будет способствовать общее оживление рынка: строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты, возможно, мы увидим изменение тренда по стоимости жилья. Потребительское поведение с восстановлением экономики меняется — мы ожидаем, что люди снова будут готовы к дорогостоящим покупкам и долгосрочным кредитам, — сказал Андрей Осипов.



Кроме того, на этой неделе стало известно, что программа господдержки ипотеки продлевается до марта 2017 года. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Но станет ли это дополнительным фактором для повышения спроса?



Андрей Осипов отметил, что уровень ставки по господдержке сейчас уже не так разительно отличается от других ипотечных предложений банков — рынок плавно выравнивается в части ценового предложения, чему способствуют действия Банка России.



— После отмены программы господдержки ставка по кредитам на новостройки и готовое жилье значительно не вырастет. Скорее она выровняется и стабилизируется на уровне 12–12,5%. В дальнейшем ипотечный рынок способен органично развиваться и жить при уровне ставок в 12%, — резюмировал экономист.



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