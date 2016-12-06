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Сирия поблагодарила Россию и Китай за вето на резолюцию по Алеппо

Документ был подготовлен представителями Египта, Испании и Новой Зеландии

Официальный Дамаск выразил благодарность России и Китаю за наложение вето на проект резолюции по Алеппо в Совете Безопасности ООН. Об этом заявило министерство иностранных дел САР.

«Сирия выражает признательность Российской Федерации и Китаю за использование права вето в отношении проекта резолюции, который заявляет о перемирии и не предусматривает выхода боевиков из Восточного Алеппо», — говорится в сообщении, которое приводит РЕН ТВ.

По мнению властей САР, документ дал бы террористам возможность перегруппировать войска.

Накануне Россия и Китай заблокировали в Совбезе проект резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо. Документ был подготовлен представителями Египта, Испании и Новой Зеландии.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Сирия поблагодарила Россию и Китай за вето на резолюцию по Алеппо

Документ был подготовлен представителями Египта, Испании и Новой Зеландии

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