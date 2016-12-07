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Ледокол «Арктика» получил автоматическую коробку скоростей

Новейшее оборудование сможет накапливать энергию для движения судна, а в перспективе — для лазерных и электромагнитных систем вооружения

Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Даничев

Атомный ледокол ЛК-60Я (проект 22220) «Арктика» получит уникальную систему электрического движения (СЭД), которая генерирует, накапливает и максимально эффективно расходует электроэнергию при движении судна во льдах. Изделие, разработанное филиалом Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) «ЦНИИ СЭТ» (Санкт-Петербург), позволит ледоколу преодолевать ледяные поля толщиной до 3 м без потери мощности и хода, а в перспективе станет основой для разработки систем электропитания лазерных и электромагнитных пушек российских кораблей. 

Принцип работы СЭД похож на автоматическую коробку скоростей обычного автомобиля с режимом кикдаун. Если ледоколу необходимо увеличить мощность для преодоления ледяных полей или торосов, устройство накапливает электрическую энергию и резко подает ее на электродвигатели гребных винтов без дополнительной нагрузки на реактор и паротурбинную установку. В автомобиле это происходит при резком нажатии педали газа, когда трансмиссия автоматически понижает передачу, увеличивая обороты двигателя и создавая эффект «пушечного» разгона. СЭД состоит из трех сдвоенных, объединенных в одном корпусе электродвигателей, а также распределителей энергии, преобразователей частоты и мощности формируемого питания. 

— Подобной техники в стране ранее не производилось, — рассказал «Известиям» исполнительный директор Крыловского научного центра Михаил Загородников. — На серию атомных ледоколов проекта 22220 планировалось ставить системы электродвижения фирм Converteam и электротехнику ABB и Siеmens. Но из-за санкций нам пришлось разрабатывать всё самостоятельно. Сегодня мы произвели и поставили полный комплект необходимого оборудования для «Арктики». В перспективе новейшее оборудование составит основу и боевого электрического корабля, что сделает возможным использование оружия на новых физических принципах, когда для выстрела необходимо мгновенное накопление большого объема электроэнергии.  

«Арктика» — первый полностью спроектированный в России ледокол. Все предыдущие создавались еще во времена СССР. Последний — «50 лет Победы» проекта 10521 — был достроен в 2007 году. По сравнению с ним суда проекта 22220 станут самыми большими и мощными ледоколами в мире. Их мощность будет больше, чем у предшественников, на 20%, а ледопроходимость — на 25%. 

— На сегодняшний день мы подготовили единые технические условия на всю линейку отечественных гребных электрических установок для ледоколов нового поколения, что позволит российским судостроителям создавать современный арктический флот и решать самые амбициозные технические задачи, — сообщил «Известиям» директор ЦНИИ СЭТ Джавдат Хайров. — Полученные  результаты позволяют с уверенностью говорить, что система электродвижения большой мощности для атомных ледоколов проекта 22220 по своим характеристикам соответствует лучшим зарубежным аналогам, например таким, какие используются на американских эскадренных миноносцах типа Zumwalt. В будущем это позволит российскому судостроению решить задачи по разработке систем электродвижения для перспективного ледокола ЛК-120 «Лидер».

Директор по развитию информационно-аналитического агентства «Порт-Ньюс» Надежда Малышева рассказала «Известиям», что системы электродвижения — одно из самых перспективных направлений в мировом судостроении. 

— Использование электромоторов позволяет снизить шумность и вибрацию от работы механизмов, — сообщила эксперт. — С помощью электродвигателя легко менять частоту и направление вращения гребного вала, а следовательно, скорость и направление движения корабля. Благодаря этому, главная энергетическая установка с электродвигателем уже давно используются на судах, которые должны обладать повышенной маневренностью, — ледоколах, паромах, буксирах. 

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Ледокол «Арктика» получил автоматическую коробку скоростей

Ледокол «Арктика» получил автоматическую коробку скоростейНовейшее оборудование сможет накапливать энергию для движения судна, а в перспективе — для лазерных и электромагнитных систем вооружения

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