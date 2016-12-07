Лосьон двойного назначения

В ближайшие недели в Госдуму будет внесен законопроект, регулирующий оборот спиртосодержащей непищевой продукции. Во вторник документ был представлен в Совете Федерации и поддержан группой сенаторов. Речь идет о некоторых лекарственных препаратах и парфюмерии — под законопроект подпадает продукция с содержанием более 25% этилового спирта.

Документ предусматривает поправки в закон 1995 года №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Ст. 11, где перечисляются особые требования к производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, предлагают дополнить еще одним положением. А именно — запретом розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% в нестационарных торговых объектах и несовершеннолетним.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по 171-му закону лицензированию подлежат только производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции. Розничную продажу закон не регламентирует, в итоге во многих регионах свободно продают лосьоны и другие жидкости. Некоторые граждане, среди которых немало несовершеннолетних, употребляют их не по назначению. Но если приобрести бутылку спиртного для подростков проблематично, то одеколон они могут в любое время дня и ночи купить в вендинговом автомате.

По данным депутата областного архангельского заксобрания, члена палаты молодых законодателей при Совете Федерации Екатерины Поздеевой, разработавшей законопроект, смертность от алкогольной интоксикации в России составляет 40 случаев на 100 тыс. населения. Это на 10% больше, чем два года назад. Увеличилось и число отравлений среди несовершеннолетних.

— Одна из причин такого роста — замещение лицензионной алкогольной продукции так называемой продукцией двойного назначения, — заявила Екатерина Поздеева «Известиям». — Под видом косметических лосьонов, спиртовых настоек, антисептиков и даже ароматизаторов для хлебобулочной продукции продается суррогатный алкоголь. Сегодня вся эта продукция находится в открытом доступе круглосуточно для всех возрастных категорий. Бутылочки от суррогатов можно встретить везде: возле школ и детсадов, вузов и техникумов, на детских площадках и стадионах, на центральных площадях городов и деревень. Объем емкостей в среднем составляет 100 миллилитров, содержание алкоголя порядка 75%, а стоимость всего 20–30 рублей за бутылочку. Нововведение этого года — лосьоны теперь в «антикризисной упаковке» — в целлофановом пакетике, что позволило снизить их розничную цену.

Екатерина Поздеева сказала, что во многих регионах, в том числе в Архангельской области, появляется всё больше автоматов по продаже спиртовых лосьонов. Их владельцы не скрывают, что это прибыльный и при этом легальный бизнес.

Во вторник проект закона был представлен группе сенаторов, у которых он нашел поддержку. В частности, председатель комитета верхней палаты по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что такой документ давно надо было принять, но этому препятствуют лоббистские структуры.

Член Совета Федерации Дмитрий Шатохин выразил уверенность, что проблема назрела и требует решения.

— Правила торговли ужесточились, и часть продаж перешла в неформальный сектор, — заявил сенатор «Известиям». — Считается, что он составляет до 20% алкогольного рынка. Сейчас рассматривается несколько вариантов решения проблемы. Один из них — чтобы вся алкогольная продукция подпадала под акциз, в том числе и «боярышники».

Другая возможная мера — уменьшить тару. Сейчас жидкости с большим содержанием спирта могут расфасовываться во флаконы объемом 200 и даже 300 миллилитров. Как уже писали «Известия», до конца этого года должен вступить в силу приказ Минздрава, ограничивающий объемы спиртосодержащих лекарственных настоек.

Пока же законодатели предлагают приравнять розничную продажу парфюмерии и настоек к торговле алкоголем.

— Думаю, что перспектива есть, и за следующий год мы найдем возможность отрегулировать этот рынок, — подытожил Дмитрий Шатохин.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики, экс-глава Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин уже много лет настаивает на том, что правила продажи спиртосодержащих жидкостей должны быть ужесточены.

— Мы давно говорили, что надо вытеснять с рынка алкогольные суррогаты, продающиеся под видом непищевых жидкостей. Сейчас вендинговые аппараты продают всем желающим в любое время одеколоны и лосьоны, — заявил он «Известиям». — А желающие «полечиться» спиртосодержащими препаратами приносят значительную часть прибыли аптекам. В некоторых регионах спиртосодержащие препараты — лекарство номер один по выручке.

Теоретически под ограничения могут попасть и незамерзающие жидкости для автомобилей на основе этанола. За рубежом они производятся, а выпускать их в России стало экономически невыгодно из-за введения акциза.



А после того как из-за нескольких отравлений были запрещены «незамерзайки» на основе метанола, практически все жидкости для стеклоомывателя в России делают на основе изопропилового спирта. Такие жидкости не держат низких температур и имеют резкий неприятный запах, поэтому многие любители пользуются самодельными «незамерзайками» из водки или самогона.



Их часто продают на обочинах трасс. Как можно проконтролировать оборот такой продукции, эксперты ответить затруднились.

