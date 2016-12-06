Волки стали чаще появляться вблизи населенных пунктов Бурятии

Волки стали все чаще появляться вблизи населенных пунктов Бурятии. Хищники выходят к людям в Тункинском, Джидинском и Еравнинском районах республики.



При этом по данным Бурприроднадзора, за последние годы удалось снизить численность волков. В 2015 году на территории республики насчитывалось более 1,1 тыс. хищников. В 2012 году их было более 2,5 тыс. особей.



Как сообщает ИА UlanMedia, участие в охоте на волка в районах Бурятии в 2016 году принимают около 1,5 тыс. охотников. Глава региона Вячеслав Наговицын поручил региональному минприроды до 12 декабря отчитаться о борьбе с хищниками.



В районах республики действует 45 бригад охотников-волчатников. На территориях, где волки создают угрозу для скота и людей, планируется до конца года добыть 800 особей.

