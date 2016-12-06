Калининградские экологи просят ускорить создание ООПТ в регионе

Калининградское отделение экологической организации «Зеленый фронт» обратилось в областное министерство природных ресурсов.



Экологи просят создать на территории Калининградской области три особо охраняемые природные территории. Речь идет о заказниках «Балтийская коса» и «Бальга», а так же особо охраняемой природной территории категории «Аллеи». Их появление запланировано на следующий год.

Как заявил агентству kaliningradfirst.ru председатель отделения «Зеленого фронта» Олег Иванов, в регионе давно назрела необходимость создать ООПТ на Балтийской косе. Там идет активная застройка домами, а потому природный комплекс может потерять свои экологические и рекреационные свойства.



Природный комплекс «Бальга» также требует режима охраны для развития экологического и познавательного туризма.

Напомним, следующий год в России объявлен Годом экологии.