Более 13% высаженных в Москве деревьев были утрачены за три года

Более 13% высаженных в Москве деревьев и кустарников были украдены или утрачены в результате вандальных действий в период с 2013 по 2016 год.

Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, ревизия была проведена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Получилось, что где-то 13,6%, в основном кустарников, были либо украдены, либо подвержены вандальным действиям. Мы их как раз сейчас восстановили этой осенью», — цитирует Кульбачевского Агентство городских новостей «Москва».