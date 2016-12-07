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На войне как на войне

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой — о том, зачем нужна Доктрина информационной безопасности

XXI век — век информации. Войны стали информационными. А основным полем битвы стал сегодня интернет. Ну а если против нас разрабатывается информационное оружие, направленное на достижение определенных политических и идеологических целей, то мы обязаны разработать средства защиты.

Сайты и информационные ресурсы государственных органов и финансовых структур нашей страны — как под обстрелом. Количество зафиксированных атак исчисляется миллионами. По итогам 2015 года ФСБ насчитала 24 млн киберпокушений на официальные ресурсы органов власти. Почти ежедневно мы слышим или читаем о хакерских атаках, взломах кредитных карт и банковских счетов, появлении в открытом доступе личных данных граждан.

Силовики тысячами пресекают работу интернет-ресурсов, находящихся на службе террористических организаций. Террористы вербуют своих сторонников в социальных сетях и даже в чатах сетевых игр. Давайте называть вещи своими именами. Идет война. И эта виртуальная война несет в себе реальную угрозу здоровью и жизни тысяч, а то и миллионов людей.

В отдельную группу угроз, с которыми сталкивается Россия в информационной войне, необходимо выделить кампании в средствах массовой информации. Россия становится мишенью. Цель этих кампаний — наши идеалы и ценности. И здесь оппоненты не брезгуют любыми, даже самыми грязными способами и приемами.

Идеологическое противостояние — штука коварная. Может быть, даже куда более коварная, чем кажется. Когда хакеры «ломают» банковский счет, потерпевший обращается в правоохранительные органы. Но когда «ломают» наши идеалы и ценности, мы этого даже не замечаем.

СМИ, социальные сети и наши же запросы в поисковиках — суть инструменты для формирования общественного мнения, для манипулирования сознанием, для управляемого искажения действительности и формирования определенного стереотипа поведения. Зачастую мы с вами даже не отдаем себе отчет, что подвергаемся такому воздействию каждый день.

Незаметно, исподтишка, капля за каплей, слово за словом, размываются и подрываются наши базовые культурные, исторические, семейные ценности. В головы людей вливают искаженную информацию, детям прививают чуждые традиции. Мы позволяем издеваться над своей историей. В нас пытаются воспитать потребительское отношение к ближнему и к своей стране. Мы рискуем попасть в ситуацию, когда базовые ценности нашего общества, которые складывались на протяжении столетий, могут оказаться на грани разрушения. А это опаснее, чем взлом банковского счета. Деньги можно вернуть. Вновь обрести утраченные ценности гораздо сложнее.

Задача государства в условиях информационного противостояния сложна и на первый взгляд противоречива. С одной стороны, власть должна гарантировать конституционные права и свободы, в том числе и свободу слова. С другой, одна из функций власти — гарантировать национальную безопасность, в том числе бороться с различного рода манипуляциями общественным сознанием.

Поэтому один из принципов, заложенных в подписанной президентом Доктрине информационной безопасности, подразумевает «соблюдение баланса между потребностью граждан в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечивать национальную безопасность, в том числе и в информационной сфере».

Можно ли одержать победу в информационной войне, сохранить свои ценности и убеждения, жить «не по лжи»? Для этого в первую очередь необходима грамотная, честная, открытая работа СМИ. В отдельных странах наши журналисты как кость в горле. Последние «рекомендации» Европарламента — яркий тому пример.

Еще один аспект борьбы с кибертерроризмом — работа специалистов в области информационной безопасности. В этой области мы должны растить собственные профессиональные, квалифицированные кадры высочайшего уровня. Мы должны предотвратить «утечку мозгов», когда ведущие российские профессионалы в области информационных технологий уезжают работать за границу.

Если мы хотим сохранить наши ценности, нашу правду, нашу историю, нашу страну — мы должны уметь защитить их. Но без участия в этом каждого отдельного человека, пользующегося интернетом, каждого родителя ребенка, сидящего в соцсетях, любые меры будут малоэффективны. Никакие доктрины не помогут, пока мы сами не начнем отдавать себе отчет в грозящих опасностях, пока не начнем соблюдать информационную гигиену и не приучим к этому своих детей.

Автор — журналист, заместитель председателя Госдумы

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

На войне как на войне

На войне как на войнеВице-спикер Госдумы Петр Толстой — о том, зачем нужна Доктрина информационной безопасности

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