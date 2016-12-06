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В следующем году в России примут на работу меньше иностранцев

Разрешение на работу смогут получить только 177 тыс. человек

Российские компании привлекут меньше трудовых мигрантов в 2017 году. Разрешение на работу смогут получить только 177 тыс. человек. Соответствующее постановление, устанавливающее квоту для иностранцев, подписал Дмитрий Медведев.

Согласно тексту документа, это примерно на 20% мигрантов меньше, чем было необходимо работодателям в этом году. Основная часть квоты предусмотрена для квалифицированных кадров.

Обозначенное количество легальных трудовых мигрантов, по мнению властей, будет достаточно для реализации крупных инвестиционных проектов, таких как подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, сообщает ОТР.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В следующем году в России примут на работу меньше иностранцев

Разрешение на работу смогут получить только 177 тыс. человек

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