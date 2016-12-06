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Хацкевич уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии по футболу

Причиной увольнения послужило несогласие специалиста со снижением зарплаты

Александр Хацкевич сегодня был уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии. О расторжении контракта заявила пресс-служба Белорусской федерации футбола (БФФ).

Наставник белорусской сборной отказался пойти на снижение зарплаты, которую БФФ решила снизить в связи с неудовлетворительными результатами команды в отборочном турнире ЧМ-2018.

Белорусская сборная в квалификации провела четыре матча, в которых набрала два очка. Команда вничью сыграла с Францией (0:0) и Люксембургом (1:1), а также проиграла Голландии (1:4) и Болгарии (0:1), сообщает «Спорт-Экспресс».

По сведениям украинских СМИ, Хацкевич теперь может возглавить киевское «Динамо».

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Хацкевич уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии по футболу

Причиной увольнения послужило несогласие специалиста со снижением зарплаты

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