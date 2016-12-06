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Валерий Белякович: «Я просто хотел сделать лучший театр в мире»

Народный артист России, художественный руководитель Театра на Юго-Западе скончался 6 декабря на 67-м году жизни

Фото: ТАСС/Михаил Гутерман

В Москве скончался Валерий Белякович — художественный руководитель, основатель Театра на Юго-Западе. О кончине 66-летнего народного артиста России утром 6 декабря сообщили сотрудники театра.

— Всё, что произошло сегодня утром, случилось скоропостижно, — рассказала «Известиям» PR-директор Театра на Юго-Западе. — Врачи увезли его в больницу и сказали, что у него острая легочно-сердечная недостаточность. До последних минут с Валерием Романовичем находилась его бывшая жена Валентина Шевченко. 

Вчера вечером Валерий Белякович приступил к репетициям спектакля Zoofellini по пьесе Петра Гладилина, в котором он должен был играть главную роль. Помимо Беляковича, в постановке также заняты актеры Олег Леушин, Александр Наумов, Алексей Ванин и Сергей Бородинов.

— Я не знаю, что сказать. Это трагедия для меня лично и для всего театра, — сказал актер Театра на Юго-Западе Александр Наумов. — Он ни на что не жаловался, ничего у него не болело. Мы с ним только вчера начали репетировать Zoofellini. Скорее всего, теперь уже этого спектакля не будет...

Театр на Юго-Западе под руководством Валерия Беляковича существует с 1977 года. В конце мая 2017-го детище Валерия Романовича готовилось отметить 40-летний юбилей.

— С Валерием Беляковичем мы знакомы более 40 лет, — рассказал актер Алексей Ванин. — Мы с ним познакомились в 1971 году, когда он пришел в студию Геннадия Евгеньевича Юденича. Потом ее преобразовали в музыкально-экспериментальный театр при «Союзконцерте», который открывала Екатерина Алексеевна Фурцева. Правда, у театра своей площадки не было, мы всё больше гастролировали. Валера любил свою актерскую профессию, но ему было тесно в том театре. Поэтому у себя в поселке Востряково в Подмосковье он собрал ребят и создал театральную студию — решил вывести на сцену талантливых людей, не имеющих никакого актерского образования.

Параллельно Белякович работал режиссером в Театре юного москвича (ТЮМ) на Ленинских горах. Там его подопечными были талантливые девочки и мальчики.

— В 1977 году Валера предложил брату Сергею создать свой театр, — продолжил Алексей Ванин. — Хорошая идея пришла им в голову: объединить два творческих коллектива, с которыми работал Валерий, — студию в Востряково и ТЮМ. В результате получился Театр на Юго-Западе. С Беляковичами тогда начинали Виктор Авилов, Тамара Кудряшова и Галя Галкина.

Не секрет, что многие режиссеры мечтали о собственном театре, а удавалось воплотить эти мечты единицам. Белякович, по рассказам друзей, смог выстоять в схватке с советским чиновничьим аппаратом.

— Просто в этот момент так встали звезды вокруг талантливого, одержимого, энергетически очень сильного человека, — считает Алексей Ванин. — Рядом с ним появились такие же одаренные ребята и девчата, которые вместе начали делать театр. Как любил говорить Валера: «Мы просто хотели сделать лучший театр в мире». Хотя тогда у нас не было ничего — ни иномарок, ни денег, ни загранпоездок. Но нам было очень комфортно вместе. Я с самого начала удивлялся его энергии. Валера ведь был в театре всем сразу — осветителем, администратором, звукорежиссером, директором, худруком, актером и даже уборщицей. И всё это он делал бесплатно. Как-то я к нему прихожу — мол, Валера, мне сегодня вечером надо выйти администратором. А он отвечает: «Сначала ты со мной вместе уберешь зал перед спектаклем, а потом пойдешь выполнять функции администратора». И мы с ним взялись за тряпки и приступили к уборке зрительного зала. Для него всегда главным в человеке были талант и желание работать.

6 декабря в память о Валерии Романовиче актеры его театра сыграли спектакль «Мастер и Маргарита» в его постановке.  

Прощание с Валерием Беляковичем состоится 8 декабря в Театре на Юго-Западе, похоронят его на Востряковском кладбище.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Валерий Белякович: «Я просто хотел сделать лучший театр в мире»

Валерий Белякович: «Я просто хотел сделать лучший театр в мире»Народный артист России, художественный руководитель Театра на Юго-Западе скончался 6 декабря на 67-м году жизни

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